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Giriş Tarihi: 14.10.2022

Maradona’nın ruhu Napoli’ye döndü!

Maradona’nın ruhu Napoli’ye döndü!

Devler Ligi’nde 4’te 4 yapan İtalyan ekibi, Serie A’da da zirveye kuruldu. Arjantinli efsaneden 32 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazanmak için iddiasını gösterdi

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a iki maçta 10 gol atarak Avrupa'nın en formda ekiplerinden biri olduğunu gösteren Napoli, adeta unutulmaz efsanesi Armando Diego Maradonalı günlerinden kesitler sunuyor. F.Bahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min- Jae transferleri ile de Türkiye'de adından çok söz ettiren İtalyan ekibi, Devler Ligi tarihinin en yüksek gol ortalamasına sahip takımı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İlk 4 maçlar sonunda 4.25 gol ortalaması tutturan Spalletti'nin öğrencileri , bunu sürdürdüğü takdirde Şampiyonlar Ligi grup aşamalarının en yüksek ortalama rekorunu kıracak. Bayern Münih 2019-20'de 24, Liverpool 2017- 18'de 23, Bayern Münih geçen sezon 22 ve Borussia Dortmund 2016-
17'de 21 gol ile oynamıştı.

SERİE A'DA DA LİDER
UZUN yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Napoli, Maradona'nın forma giydiği dönemlerde 1986/87 ve 1989/90 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 32 yıldır bu başarıyı hasret kalan Azureler, geride kalan 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 22 kez ağları havalandırıp kalesinde 7 gol gördü. Bir önceki dönem de şampiyonluk mücadelesi veren ve 28. hafta itibariyle liderlik koltuğunu Milan'a kaptıran Napoli, sezonu Şampiyon Milan'ın 7 puan gerisinde 3. olarak tamamlamıştı

ÇİZME'Yİ SALLAYAN GÜRCÜ!..
Napoli, Serie A'da ve Devler Ligi'nde destan yazarken, İtalyanlar'ın Gürcü futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia da parlayan yıldız olarak dikkat çekiyor. Sezon başında Dinamo Batumi'den transfer edilen 21 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 13 maçta 7 gol, 7 asist yaparak harika bir performans gösterdi. Kvaratskhelia bir ara Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.

BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Transferde hep 12'den vurdular
Ligin en iyi 2-3 stoperinden biri olan Koulibaly'yi, İtalyan Milli Takımı'nın da en önemli hücum silahlarından Insigne'yi, bir başka hücumcusu Fabian Ruiz'i ve tarihinin en çok gol atan adamı Mertens'i uğurlayan Napoli'den bu başarı bekleniyor muydu? Bu çok keskin bir geçiş dönemiydi. Ama transferde hep 12'den vurdular. Sadece 10 milyon Euro'ya aldıkları Khvicha Kvaratskhelia, Serie A'nın en çok konuşulan ismi oldu. Kim Min-jae, Koulibaly'yi hiç aratmadı bile. Fulham'dan gelen Anguissa ile birlikte Spalletti, çeyrek asırdır bir takımın yapamadığını yaptı ve ilk 4 maçını da kazandı. Serie A'da başta Juventus olmak üzere şampiyonluk adayları İnter ve Milan'ın da önünde liderlik koltuğunda oturuyorlar. Spalletti, Çizme'de son 20 yılın en önemli futbol akıllarından. Çalışılması kolay bir yönetim tarafından bakarsanız çalışılması kolay bir teknik adam değil. Aynı Napoli'ye sınıf atlatan bugün Lazio'da görev yapan Maurizio Sarri gibi.

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Maradona’nın ruhu Napoli’ye döndü!
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