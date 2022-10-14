Maradona’nın ruhu Napoli’ye döndü!

Devler Ligi’nde 4’te 4 yapan İtalyan ekibi, Serie A’da da zirveye kuruldu. Arjantinli efsaneden 32 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazanmak için iddiasını gösterdi
Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a iki maçta 10 gol atarak Avrupa'nın en formda ekiplerinden biri olduğunu gösteren Napoli, adeta unutulmazefsanesi ArmandoDiego Maradonalı günlerindenkesitler sunuyor. F.Bahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min- Jae transferleri ile de Türkiye'de adından çok söz ettiren İtalyan ekibi, Devler Ligi tarihininen yüksek golortalamasına sahip takımı olmayolunda emin adımlarla ilerliyor. İlk 4 maçlar sonunda 4.25 gol ortalaması tutturan Spalletti'nin öğrencileri , bunu sürdürdüğü takdirde Şampiyonlar Ligi grup aşamalarının en yüksek ortalama rekorunu kıracak. Bayern Münih2019-20'de 24, Liverpool 2017-18'de 23, Bayern Münih geçensezon 22 ve Borussia Dortmund 2016-
17'de 21 gol ile oynamıştı.
SERİE A'DA DA LİDER
UZUN yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Napoli, Maradona'nın forma giydiği dönemlerde 1986/87 ve 1989/90 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 32 yıldır bu başarıyıhasret kalan Azureler, geride kalan 9 maçta7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 22 kez ağlarıhavalandırıp kalesinde 7 gol gördü. Bir önceki dönem de şampiyonluk mücadelesi veren ve 28. hafta itibariyle liderlik koltuğunu Milan'a kaptıran Napoli, sezonu Şampiyon Milan'ın 7 puan gerisinde 3. olarak tamamlamıştı
ÇİZME'Yİ SALLAYAN GÜRCÜ!..
Napoli, Serie A'da ve Devler Ligi'nde destan yazarken, İtalyanlar'ın Gürcü futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia da parlayan yıldız olarak dikkat çekiyor. Sezon başında Dinamo Batumi'den transfer edilen 21 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 13 maçta 7 gol, 7 asist yaparak harika bir performans gösterdi. Kvaratskhelia bir ara Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.
BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Transferde hep 12'den vurdular Ligin en iyi 2-3 stoperinden biri olan Koulibaly'yi,İtalyan Milli Takımı'nın da enönemli hücum silahlarından Insigne'yi,bir başka hücumcusu Fabian Ruiz'i vetarihinin en çok gol atan adamı Mertens'iuğurlayan Napoli'den bu başarıbekleniyor muydu? Bu çok keskinbir geçiş dönemiydi. Ama transferdehep 12'den vurdular.Sadece 10 milyon Euro'yaaldıkları Khvicha Kvaratskhelia,Serie A'nın en çokkonuşulan ismi oldu. KimMin-jae, Koulibaly'yi hiç aratmadıbile. Fulham'dan gelen Anguissaile birlikte Spalletti, çeyrek asırdır birtakımın yapamadığını yaptı ve ilk 4 maçınıda kazandı. Serie A'da başta Juventusolmak üzere şampiyonluk adayları İnterve Milan'ın da önünde liderlik koltuğundaoturuyorlar. Spalletti, Çizme'de son20 yılın en önemli futbol akıllarından.Çalışılması kolay bir yönetim tarafındanbakarsanız çalışılması kolay bir teknikadam değil. Aynı Napoli'ye sınıf atlatanbugün Lazio'da görev yapan MaurizioSarri gibi.