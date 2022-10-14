Maradona’nın ruhu Napoli’ye döndü!

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a iki maçta 10 gol atarak Avrupa'nın en formda ekiplerinden biri olduğunu gösterenF.Bahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min- Jae transferleri ile de Türkiye'de adından çok söz ettiren İtalyan ekibi,İlk 4 maçlar sonunda 4.25 gol ortalaması tutturan Spalletti'nin öğrencileri , bunu sürdürdüğü takdirde Şampiyonlar Ligi grup aşamalarının en yüksek ortalama rekorunu kıracak.ve Borussia Dortmund 2016-17'de 21 gol ile oynamıştı.UZUN yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Napoli, Maradona'nın forma giydiği dönemlerde 1986/87 ve 1989/90 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşamıştı.Bir önceki dönem de şampiyonluk mücadelesi veren ve 28. hafta itibariyle liderlik koltuğunu Milan'a kaptıran Napoli, sezonu Şampiyon Milan'ın 7 puan gerisinde 3. olarak tamamlamıştıNapoli, Serie A'da ve Devler Ligi'nde destan yazarken, İtalyanlar'ın Gürcü futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia da parlayan yıldız olarak dikkat çekiyor. Sezon başında Dinamo Batumi'den transfer edilen 21 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 13 maçta 7 gol, 7 asist yaparak harika bir performans gösterdi. Kvaratskhelia bir ara Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.Transferde hep 12'den vurdularen iyi 2-3 stoperinden biri olanİtalyan Milli Takımı'nın da enönemli hücum silahlarındanbir başka hücumcusuvetarihinin en çok gol atan adamıuğurlayan Napoli'den bu başarıbekleniyor muydu? Bu çok keskinbir geçiş dönemiydi.KimMin-jae, Koulibaly'yi hiç aratmadıbile. Fulham'dan gelen Anguissaile birlikte Spalletti, çeyrek asırdır birtakımın yapamadığını yaptı ve ilk 4 maçınıda kazandı. Serie A'da başta Juventusolmak üzere şampiyonluk adayları İnterve Milan'ın da önünde liderlik koltuğundaoturuyorlar.Çalışılması kolay bir yönetim tarafındanbakarsanız çalışılması kolay bir teknikadam değil.