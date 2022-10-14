Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş haberi: Ahmet Nur Çebi'den ayrılık açıklaması! "Valerien Ismael ile..."
Giriş Tarihi: 14.10.2022 10:38

Son dakika Beşiktaş haberi: Ahmet Nur Çebi'den ayrılık açıklaması! "Valerien Ismael ile..."

Son dakika Beşiktaş haberi: Ahmet Nur Çebi’den ayrılık açıklaması! Valerien Ismael ile...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Valerien Ismael ile ilgili çıkan iddialara da yanıt veren Çebi, "Kupayı ve şampiyonluğu hocamız ile kaldırmayı planlıyoruz. Yola devam ediyoruz, fikrimde bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşması için düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarında soruları cevaplayan Çebi, teknik direktör Valerien Ismael'in takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu. Ahmet Nur Çebi, Fransız çalıştırıcı ile yola devam edeceklerini ifade etti.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

Bir önceki TFF seçiminde başkan olmam için teklif geldi ancak Beşiktaş benim için kutsal. Zor durumda olduğumuz bu dönemlerde burada kalmam gerektiğini düşündüm. Önümüzdeki seçimlerde TFF başkanlığı ile alakalı bir planım yok.

"HOCAMIZLA YOLA DEVAM EDİYORUZ"

Valerien Ismael hocaya güveniyorum. Kupayı ve şampiyonluğu hocamız ile kaldırmayı planlıyoruz. Yola devam ediyoruz, fikrimde bir değişiklik yok."
Beşiktaş'ı biz çok iyi toparladık. 3 ay önce aday olmayanlar şimdi takım kötü gitse de aday olsak diye bakıyorlar, iştahları kabardı.

Henüz ihtiyaçlarımızın tamamını görmediğimizi, geri kalan kısımların da iş adamları tarafından tamamlanmasını talep ediyorum. Her yıl 1 milyar TL faiz ödeyen kulüplerin ayakta kalması mümkün değildir.

Beşiktaş'ın çok güçlü olduğunu biliyorlar ve bizi içeriden yıkmaya çalışıyorlar. Beşiktaş taraftarına sesleniyorum. Hocamıza, futbolcularımıza lütfen sahip çıkın. Hocasıyla ilgili eleştiri yapan bir tane futbolcu yok. Herkes onunla uyum içinde çalışıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
Son dakika: TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı! Tarihi konut projesi kura çekimi ne zaman?
Son dakika: Torba yasa teklifi komisyonda! Hemen her kesimi ilgilendiriyor
Son dakika: PKK'nın finans yapılanması çözüldü! Para kuryeliğini de HDP'li milletvekilleri yapmış
Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü
Magnum çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 2022 || Magnum Maserati çekiliş ve kura sonuçları son dakika açıklandı! İşte asil ve yedek sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Muhalefetin 'beyin göçü' algısını Almanlar çürüttü! Türk gençleri dönüşe geçti
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında tarihi zirve! Enerji krizi ile boğuşan Avrupa'nın gözü bu masada...
Norveçli kuruluş Yunanistan'ın Adalar oyununu deşifre etti! Türkiye haklı: Lozan ihlali
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş haberi: Ahmet Nur Çebi'den ayrılık açıklaması! "Valerien Ismael ile..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA