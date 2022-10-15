Avrupa’da 4’te 4 yaptık ama bu bize yetmez!

MURAT ÖZBOSTAN - HER HAFTA 4'TE 4 OLSUN

Türk futbolu, tarihi bir olay yaşadı. Ama bu yetmez. Gaza basmalıyız. Bundan sonraki maç haftalarında 4'te 4 yaparak yola devam etmeliyiz. Hedefimiz de ilk 10 olmalı. Sivasspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un bunu yapacak gücü var. Önümüzdeki yıllarda Avrupa takım temsilci sayımızın azalmaması ve şampiyonumuzun yine Devler Ligi gruplarına direkt kalması lazım. Maddi ve manevi olarak bu şart. Dolayısıyla bu yetmez üstüne koyarak bunu sürdürmeliyiz.