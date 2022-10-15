Bu bize yetmez!

Bu hafta gelen 1.600 puan ve gruptan çıkma garantisi sonrasındaki bonuslar ile tırmanan Türkiye, 14. basamağa çıktı. Fenerbahçe ve Başakşehir 13'er puanla bayrak takımlarımız olurken, Sivasspor ile Trabzon tur atlarlarsa puanlarımıza bonuslar ekleyeceğiz
Türk futbolunun zafer gecesi geride kalırken artık hesap kitap zamanı da başladı. Uzun yıllar üst üste aldığımız kötü sonuçlar tüm kredilerimizi tüketirken, geçen sezonki vasatlıkla birlikte sıralamada birden yirminciliğe kadar geriledik. Ancak bu sezon takımlarımızınkendine gelmesiyleberaber büyük çıkış başladı. Fenerbahçe ve Başakşehir bu sezon 13 puan toplayarak bu alanda bayrak takımlarımız olurken, Sivas 5, Trabzonspor 4.5, Konya'dan da gelen 2.5 puanla birlikte toplamda 38 puana ulaştık. İki takımımızın gruptançıkmayı garantilemelerisonrasında gelen bonuslarla14. sıraya kadar tırmananTürkiye'nin bundan sonrayola 4 takımla devam etmesioldukça önemli.
MURAT ÖZBOSTAN
Her hafta 4'te 4 olsun TÜRK futbolu, tarihi bir olay yaşadı. Ama bu yetmez. Gaza basmalıyız. Bundan sonraki maç haftalarında 4'te 4 yaparak yola devam etmeliyiz. Hedefimiz de ilk 10 olmalı. Sivasspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un bunu yapacak gücü var. Önümüzdeki yıllardaAvrupa takım temsilci sayımızın azalmamasıve şampiyonumuzun yine DevlerLigi gruplarına direkt kalmasılazım. Maddi ve manevi olarak bu şart. Dolayısıyla bu yetmez üstüne koyarak bunu sürdürmeliyiz.
LEVENT TÜZEMEN
Kayıpsız geçebiliriz MUHTEŞEM bir Avrupa gecesi yaşadık. 4 takımımız maçlarını kazanarak Türkiye'yi mutlu etti. Son yıllarda kulüpler düzeyinde istikrarlı başarılar yaşayamadığımız için ülke sıralamasında aşağılara düşmüştük ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderme hakkını kaybetmiştik. Kazanılan bu puanlar hem sıralamamızı yükseltti hem de futbolumuza moral oldu. Kalan son maçları da takımlarımızkayıpsız geçebilecek güce sahipler. Dilerim 4 takımımız bu başarılarını şubat ve mart aylarına taşıyarak ülke puanımızı güçlendirir.
GÜRCAN BİLGİÇ
Aman nazar değmesin! AYNI günde 4 Avrupa galibiyetini ilk defa gördük. İlk defa 4 grup maçındansonra 2 takımımız bir üst turu garantiledi. 20. sırada başladığımız süreçte 14'e geldik ve kalan maçlardan 3'ünü yarıştığımız ülke takımlarıyla oynayacağız. Trabzonspor'un Kızılyıldız'ı, F.Bahçe'nin D.Kiev'i ve Sivasspor'un S.Prag maçlarını kazanması bizi daha da üstlere taşıyacak. Bu başarılar bir teknik direktör devrimidir. Jesus, Belözoğlu veAvcı, 'Lig bana yeter' demediler. Oyuncuları da buna hazırlayıp sahaya iddialı çıkardılar. Müthiş bir dönem geçiriyoruz aman nazar değmesin.
DEVLER LİGİ'NE GERİ DÖNÜŞ! Bu sezonu 13. ya da 14. basamakta bitirirsek Süper Lig'in ikincisi2024-25'te yeniden Şampiyonlar Ligi elemelerine dahil olabilecek Bu sezon UEFA sıralamasında ilk 15'e girersek 2024-25'te yenidenAvrupa'da 5 takımla mücadele edebileceğiz. 13. ve 14. sırada sezonu tamamlamak bir sonraki sezon için eski günlere dönüş sinyali olacak. Bu basamaklarda kalırsak 2024-25'te lig şampiyonumuz Devler Ligi'ne 3. ön elemeden katılıp sadece 2 turla gruplara kalabilecek (2023-24'te4 tur geçmek zorundalar). Lig ikincisine yeniden Devler Ligi bileti gelecek olup bu ekip de 2. eleme turundan başlayacak.
LİDER OL, 2 TUR GEÇ!
TAKIMLARIMIZ Avrupa'da doludizgin ilerlerken artık bir sonraki turları da düşünmeye başladık. Başakşehir ve F.Bahçe gruptan çıkmayı garantilerken Sivasspor ve Trabzonspor da bu başarıya artık çok yakın. Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimiz F.Bahçe ile Trabzonspor, gruplarında birinci olmaları halinde direkt son 16'ya kalacak ve son 32 turu maçı oynamayacak. İkinci tamamlamaları durumunda ise Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü bitiren ekiplerle eşleşecekler. Başakşehir ile Sivas ilk basamağı alırlarsa son 16'yı bekleyecek. Grupta ikinci olmaları halinde Avrupa Ligi'nden gelecek üçüncülerle karşı karşıya gelecekler