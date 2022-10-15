Bu bize yetmez!

ürk futbolunun zafer gecesi geride kalırken artık hesap kitap zamanı da başladı. Uzun yıllar üst üste aldığımız kötü sonuçlar tüm kredilerimizi tüketirken, geçen sezonki vasatlıkla birlikte sıralamada birden yirminciliğe kadar geriledik.Fenerbahçe ve Başakşehir bu sezon 13 puan toplayarak bu alanda bayrak takımlarımız olurken, Sivas 5, Trabzonspor 4.5, Konya'dan da gelen 2.5 puanla birlikte toplamda 38 puana ulaştık.Her hafta 4'te 4 olsunfutbolu, tarihi bir olay yaşadı. Ama bu yetmez. Gaza basmalıyız. Bundan sonraki maç haftalarında 4'te 4 yaparak yola devam etmeliyiz. Hedefimiz de ilk 10 olmalı. Sivasspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un bunu yapacak gücü var.Maddi ve manevi olarak bu şart. Dolayısıyla bu yetmez üstüne koyarak bunu sürdürmeliyiz.Kayıpsız geçebilirizbir Avrupa gecesi yaşadık. 4 takımımız maçlarını kazanarak Türkiye'yi mutlu etti. Son yıllarda kulüpler düzeyinde istikrarlı başarılar yaşayamadığımız için ülke sıralamasında aşağılara düşmüştük ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderme hakkını kaybetmiştik. Kazanılan bu puanlar hem sıralamamızı yükseltti hem de futbolumuza moral oldu.Dilerim 4 takımımız bu başarılarını şubat ve mart aylarına taşıyarak ülke puanımızı güçlendirir.Aman nazar değmesin!günde 4 Avrupa galibiyetini ilk defa gördük.20. sırada başladığımız süreçte 14'e geldik ve kalan maçlardan 3'ünü yarıştığımız ülke takımlarıyla oynayacağız. Trabzonspor'un Kızılyıldız'ı, F.Bahçe'nin D.Kiev'i ve Sivasspor'un S.Prag maçlarını kazanması bizi daha da üstlere taşıyacak. Bu başarılar bir teknik direktör devrimidir.Oyuncuları da buna hazırlayıp sahaya iddialı çıkardılar. Müthiş bir dönem geçiriyoruz aman nazar değmesin.u sezon UEFA sıralamasında ilk 15'e girersek13. ve 14. sırada sezonu tamamlamak bir sonraki sezon için eski günlere dönüş sinyali olacak. Bu basamaklarda kalırsak 2024-25'te lig şampiyonumuz Devler Ligi'ne 3. ön elemeden katılıp sadece 2 turla gruplara kalabilecekLig ikincisine yeniden Devler Ligi bileti gelecek olup bu ekip de 2. eleme turundan başlayacak.TAKIMLARIMIZ Avrupa'da doludizgin ilerlerken artık bir sonraki turları da düşünmeye başladık. Başakşehir ve F.Bahçe gruptan çıkmayı garantilerken Sivasspor ve Trabzonspor da bu başarıya artık çok yakın. Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimiz F.Bahçe ile Trabzonspor, gruplarında birinci olmaları halinde direkt son 16'ya kalacak ve son 32 turu maçı oynamayacak. İkinci tamamlamaları durumunda ise Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü bitiren ekiplerle eşleşecekler. Başakşehir ile Sivas ilk basamağı alırlarsa son 16'yı bekleyecek. Grupta ikinci olmaları halinde Avrupa Ligi'nden gelecek üçüncülerle karşı karşıya gelecekler