Derbide Alanya güldü

Turuncu-yeşilliler, Ahmed Hassan, Lusamba ve Doumbia ile 3 puanı kaptı. Haji Wright’ın dublesi Antalya’nın 6 maçlık galibiyet hasretini dirdirmeye yetmedi
Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçı Antalya derbisine sahne oldu. Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Turuncuyeşilliler 3 maç sonra galibiyetle tanışırken, puanını 12 yaptı. Gülmeyi unutanNuri Şahin'in öğrencileriise 3 puan hasretini 6 maçaçıkardı. Alanyaspor, 44. dakikada Ahmed Hassan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi takım, Lusamba ile 51'de skoru 2-0 yaptı. Beş dakika sonra HajiWright cevapverince kırmızı-beyazlılarumutlandı. Ancak Alanyaspor, 71. dakikada Doumbia ile bir gol daha bulup durumu 3-1'e getirdi. Haji Wright'ın 87. dakikadakigolü Antalyaspor içinyeterli olmadı.