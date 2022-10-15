Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Derbide Alanya güldü
Giriş Tarihi: 15.10.2022

Derbide Alanya güldü

Derbide Alanya güldü

Turuncu-yeşilliler, Ahmed Hassan, Lusamba ve Doumbia ile 3 puanı kaptı. Haji Wright’ın dublesi Antalya’nın 6 maçlık galibiyet hasretini dirdirmeye yetmedi

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçı Antalya derbisine sahne oldu. Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Turuncuyeşilliler 3 maç sonra galibiyetle tanışırken, puanını 12 yaptı. Gülmeyi unutan Nuri Şahin'in öğrencileri ise 3 puan hasretini 6 maça çıkardı. Alanyaspor, 44. dakikada Ahmed Hassan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi takım, Lusamba ile 51'de skoru 2-0 yaptı. Beş dakika sonra Haji Wright cevap verince kırmızı- beyazlılar umutlandı. Ancak Alanyaspor, 71. dakikada Doumbia ile bir gol daha bulup durumu 3-1'e getirdi. Haji Wright'ın 87. dakikadaki golü Antalyaspor için yeterli olmadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! 28 işçi hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Son dakika: Bartın maden ocağı patlamasının nedeni belli oldu! Bakan Dönmez: Grizu patlaması
SON DAKİKA: Suriye'de özel operasyon! Çok çarpıcı sözler: MİT en güçlü birliklerinin komutanını yerin dibine soktu
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
SON DAKİKA! Bartın'da maden ocağından kurtulan işçi konuştu: Göz gözü görmedi
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Her şeyimiz hazır, onlar düşünsün!
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 14 Ekim 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu, büyük ödülü hangi yarışmacı aldı? İşte haftanın birincisi ve 50 bin TL'nin sahibi!
Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça | Star TV Yalı Çapkını 4. bölüm izle full kesintisiz
SON DAKİKA: Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Derbide Alanya güldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA