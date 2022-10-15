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Giriş Tarihi: 15.10.2022 13:07

Diliskelesi dolu dizgin hedefe koşuyor

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Diliskelesi dolu dizgin hedefe koşuyor

Süper Lig B Grubu’nda mücadele eden Diliskelesi Spor 4 haftada aldığı farklı sonuçlarla BAL ligine doğru koşuyor.

Diliskelesi Spor Kulübü Başkanı Sinan Yaşar ve ekibi sezon başında yaptığı transferlerle birlikte 2022-2023 sezonuna iddialı girerken sezonun ilk dört maçında farklı galibiyetlerle dolu dizgin BAL ligine doğru gidiyor.

Yeni sezonun ilk maçında kendi sahasında Martı Sporu 5-1, ardından deplasmanda İzmit Gültepe'yi 4-0, sahasında Doğanspor'u 6-1 ve geçtiğimiz hafta Kartepe Suadiye Spor'u 5-0 gibi farklı skorlarla mağlup ederken ligde namağlup ünvanına sahip tek takım oldu.

4 HAFTA DA GÜCÜMÜZÜ GÖSTERDİK

Diliskelesi Spor'da oynanan ve farklı skorlarla kazanılan maçların ardından Kulüp Başkanı Sinan Yaşar ve yönetimde yüzler gülerken, futbolcuların da keyifleri bir hayli yerinde olduğu görüldü.

4 haftada alınan galibiyetlerin ardından açıklama yapan Başkan Yaşar, "Sezon öncesi gerek teknik ekipte gerekse futbolcu kadrosunda yaptığımız doğru tercihlerle 4 hafta da gücümüzü herkese gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Sezon öncesi transferlerimizi BAL ligini hedefleyerek yaptık. İnşallah bir aksilik olmadığı sürece BAL ligine çıkacağız. Dolu dizgin hedefe doğru gidiyoruz. Güzel ve keyifli geçen maçların yanında centilmence oynanan maçlar hem bizlere hem de taraftarımıza keyif veriyor. İnşallah tüm maçlarımız ve ligimiz aynı güzellikte devam eder. Hem takımımıza hem de tüm takımlara başarılar diliyorum."dedi.

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Diliskelesi dolu dizgin hedefe koşuyor
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