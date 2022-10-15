Riva’da dev gerilim!

Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında dün Riva'da gerçekleşen toplantıda gergin anlar yaşandı. TFF yönetimi, bazı konularda Kulüpler Birliği üyelerine detaylı bir sunum yaptı. Toplantının sonuna doğru Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop arasında tartışma yaşandığı öğrenildi. Konu, Türkiye'nin,maça gelince Hurma, teknik direktör Stefan Kuntz ile Altıntop'u eleştirdi.Bunun üzerine Hamit Altıntop'un,dediği belirtildi. İkili arasında ipler iyice gerilirken, Karagümrük başkanının, Altıntop'a "çıkışında bulunduğu kaydedildi. Araya giren diğer kulüp yöneticileri ortamı sakinleştirmeye çalıştı.Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hazır bulunduğu toplantıya, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu katılmadı.