Riva’da dev gerilim!

TFF ile Kulüpler Birliği’nin toplantısında Türkiye’nin, Faroe Adaları mağlubiyeti masaya gelince Süleyman Hurma ile Hamit Altıntop arasında münakaşa çıktı
Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında dün Riva'da gerçekleşen toplantıda gergin anlar yaşandı. TFF yönetimi, bazı konularda Kulüpler Birliği üyelerine detaylı bir sunum yaptı. Toplantının sonuna doğru Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop arasında tartışma yaşandığı öğrenildi. Konu, Türkiye'nin, FaroeAdaları'na2-1 yenildiği maça gelince Hurma, teknik direktör Stefan Kuntz ile Altıntop'u eleştirdi.
Bunun üzerine Hamit Altıntop'un, "Sen nasıl böylekonuşuyorsun, ben olsam seni vetakımını Riva tesislerine almam" dediği belirtildi. İkili arasında ipler iyice gerilirken, Karagümrük başkanının, Altıntop'a "Sen benimleböyle konuşamazsın. Haddini bil,tavrına dikkat et" çıkışında bulunduğu kaydedildi. Araya giren diğer kulüp yöneticileri ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Bazı kulüp başkanlarınınise Mili Takım'ı yerlibir hocanın çalıştırması gerektiğifikrini ortaya attığı bildirildi. Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hazır bulunduğu toplantıya, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu katılmadı.