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Giriş Tarihi: 15.10.2022

Riva’da dev gerilim!

Riva’da dev gerilim!

TFF ile Kulüpler Birliği’nin toplantısında Türkiye’nin, Faroe Adaları mağlubiyeti masaya gelince Süleyman Hurma ile Hamit Altıntop arasında münakaşa çıktı

Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında dün Riva'da gerçekleşen toplantıda gergin anlar yaşandı. TFF yönetimi, bazı konularda Kulüpler Birliği üyelerine detaylı bir sunum yaptı. Toplantının sonuna doğru Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop arasında tartışma yaşandığı öğrenildi. Konu, Türkiye'nin, Faroe Adaları'na 2-1 yenildiği maça gelince Hurma, teknik direktör Stefan Kuntz ile Altıntop'u eleştirdi.




Bunun üzerine Hamit Altıntop'un, "Sen nasıl böyle konuşuyorsun, ben olsam seni ve takımını Riva tesislerine almam" dediği belirtildi. İkili arasında ipler iyice gerilirken, Karagümrük başkanının, Altıntop'a "Sen benimle böyle konuşamazsın. Haddini bil, tavrına dikkat et" çıkışında bulunduğu kaydedildi. Araya giren diğer kulüp yöneticileri ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Bazı kulüp başkanlarının ise Mili Takım'ı yerli bir hocanın çalıştırması gerektiği fikrini ortaya attığı bildirildi. Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hazır bulunduğu toplantıya, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu katılmadı.

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Riva’da dev gerilim!
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