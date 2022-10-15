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Giriş Tarihi: 15.10.2022 14:17

Fatih Karagümrük'ün konuğu Hatayspor | Maçta ilk düdük geldi

Fatih Karagümrük’ün konuğu Hatayspor | Maçta ilk düdük geldi

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor karşılaşıyor. 5 maçtır kazanamayan Andrea Pirlo'nun takımı Fatih Karagrümrük kötü gidişata son vermek istiyor. Volkan Demirel ile 2'de 2 yapan Hatayspor ise deplasmanda galibiyet serisini sürdürmek amacında... Maç öncesinde Hatayspor 7 puanla 16, Karagümrük ise 6 puanla 18. sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük-Hatayspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor karşılaşıyor. 5 maçtır kazanamayan Andrea Pirlo'nun takımı Fatih Karagrümrük kötü gidişata son vermek istiyor. Volkan Demirel ile 2'de 2 yapan Hatayspor ise deplasmanda galibiyet serisini sürdürmek amacında...

Maç öncesinde Hatayspor 7 puanla 16, Karagümrük ise 6 puanla 18. sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük-Hatayspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK 0 - 0 HATAYSPOR (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Caulker, Caner, Lawrence, Ozdoev, Jimmy, Kerim Frei, Kouassi, Borini
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Kaan, Onur, Aabid, Mehdi, Saba, Ayoub, Bertuğ

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Fatih Karagümrük'ün konuğu Hatayspor | Maçta ilk düdük geldi
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