Fatih Karagümrük’ün konuğu Hatayspor | Maçta ilk düdük geldi

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor karşılaşıyor. 5 maçtır kazanamayan Andrea Pirlo'nun takımı Fatih Karagrümrük kötü gidişata son vermek istiyor. Volkan Demirel ile 2'de 2 yapan Hatayspor ise deplasmanda galibiyet serisini sürdürmek amacında...

Maç öncesinde Hatayspor 7 puanla 16, Karagümrük ise 6 puanla 18. sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük-Hatayspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK 0 - 0 HATAYSPOR (İlk yarı oynanıyor)

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Caulker, Caner, Lawrence, Ozdoev, Jimmy, Kerim Frei, Kouassi, Borini

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Kaan, Onur, Aabid, Mehdi, Saba, Ayoub, Bertuğ