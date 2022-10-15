Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki’den Artem Dzyuba açıklaması

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Rus basınına açıklamalarda bulundu. Baki, Artem Dzyuba'yı kış transfer döneminde transfer edip etmeyeceklerine yönelik soruya, "Artem Dzyuba'nın ara transfer döneminde transferi mi? Bu imkansız. Tüm forvetlerimizden memnumuz. Ayrıca artık yeni yabancı futbolcu için yerimiz yok" diye konuştu.

Bu sezon Adana Demirspor forması altında 4 maça çıkan Rus santrfor 1 kez fileleri havalandırdı. 34 yaşındaki futbolcunun adı Adana Demirspor'a transfer olmadan önce de Fenerbahçe ile anılmıştı.