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Giriş Tarihi: 15.10.2022 16:57 Son Güncelleme: 15.10.2022 16:57

Kasımpaşa evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor! Maçta ilk düdük geldi

Kasımpaşa evinde Adana Demirspor’u konuk ediyor! Maçta ilk düdük geldi

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa - Adana Demirspor mücadelesi oynanıyor. 3 maçtır kaybetmeyen ev sahibi ekip, yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Lider Adana Demirspor ise deplasmanda kazanıp yoluna zirvede devam etmenin hesaplarını yapıyor. Maç öncesinde Kasımpaşa 13 puanla 9. sırada, Adana Demirspor ise 18 puanla lider... Kasımpaşa Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde.

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa - Adana Demirspor mücadelesi oynanıyor. 3 maçtır kaybetmeyen ev sahibi ekip, yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Lider Adana Demirspor ise deplasmanda kazanıp yoluna zirvede devam etmenin hesaplarını yapıyor. Maç öncesinde Kasımpaşa 13 puanla 9. sırada, Adana Demirspor ise 18 puanla lider... Kasımpaşa Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde.

KASIMPAŞA 0 - 0 ADANA DEMİRSPOR (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergonaj, Jeffrey, Sadık, Ben Ouanes, Aytaç, Celina, Hajradinovic, Fall, Tirpan, Bahoken
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba

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Kasımpaşa evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor! Maçta ilk düdük geldi
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