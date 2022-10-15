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Giriş Tarihi: 15.10.2022 17:09

Lautaro Martinez için PSG ve Manchester United iddiası

Lautaro Martinez için PSG ve Manchester United iddiası

İtalyan basını, Manchester United ve Paris Saint Germain'in Inter forması giyen Arjantinli golcü Lautaro Martinez ile ilgilendiğini yazdı.

İtalyan basını, Inter'de iyi bir performans ortaya koyan golcü oyuncu Lautaro Martinez ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Habere göre, Manchester United ve Paris Saint Germain, Inter'in 25 yaşındaki forveti Martinez ile ilgileniyor.

Arjantinli oyuncu, bu iki kulübün ilgisinden memnun olmasına rağmen Inter'de mutlu olduğu ve takımdan ayrılmak istemediği belirtildi.

Daha önce Kylian Mbappe'nin mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Haberde bu ayrılığın gerçekleşmesi durumunda Fransız ekibinin Lautaro Martinez için girişimlerini hızlandıracağı aktarıldı.

Martinez bu sezon Inter formasıyla çıktığı 13 maçta 4 gol ve 2 asist yaptı.

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Lautaro Martinez için PSG ve Manchester United iddiası
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