Muhteşem hafta sonu

SÜPER Lig'de yarın Beşiktaş ile Trabzonspor'un mücadelesi merakla beklenirken Avrupa'da da hafta sonu birbirinden heyecanlı maçlar var. BUYRUN El Clasico'ya... Dünyanın en büyük derbilerinden biri kabul edilen El Clasico'da Real Madrid yarın Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı ağırlayacak. Namağlup iki takım 22'şer puanla ligde zirveyi paylaşırken, averajla lider olan Barça en son an 2 Mart 2019'da Bernabeu'da kazanmıştı. PREMIER Lig'de sezona kötü başlayan Liverpool, lider Arsenal'in takipçisi ManchesterCity ile ünlü Anfield Stadı'nda karşılaşacak. Yarın oynanacak maç öncesi Liverpool'un 8 karşılaşmada sadece 10 puanı var... PAZAR menüsünde Fransa'dan da önemli buluşma bizi bekliyor. Messi'liPSG, milli yıldızımız CengizÜnder'in takımı Marsilya'yı sahasında konuk edecek. Ligue1'de namağlup 26 puanlıPSG'nin en yakın takipçileriLorient'in 25, Marsilya'nınise 23 puanı var. ALMANYA Bundesliga'da büyük bir süprize imza atan ve 20 puanla liderliğe kurulan Union Berlin, 16 puanla4. sırada olan BorussiaDortmund ile sahasında karşılaşacak. GÜNÜN Avrupa'da en önemli maçı ise Serie A'da olacak. Torino, kentin diğer takımı Juventus karşısında. Bu sezon istediği istikrarı yakalayamayan Juve, 13 puanla 8. sırada bulunurken, Torino ise 11 puanla 10. durumda.