Muhteşem hafta sonu

SÜPER Lig'de yarın Beşiktaş ile Trabzonspor'un mücadelesi merakla beklenirken Avrupa'da da hafta sonu birbirinden heyecanlı maçlar var.El Clasico'ya... Dünyanın en büyük derbilerinden biri kabul edilen El Clasico'da Real Madrid yarın Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı ağırlayacak. Namağlup iki takım 22'şer puanla ligde zirveyi paylaşırken, averajla lider olan Barça en son anBernabeu'da kazanmıştı.Lig'de sezona kötü başlayan, lidertakipçisiile ünlü Anfield Stadı'nda karşılaşacak. Yarın oynanacak maç öncesi Liverpool'un 8 karşılaşmada sadece 10 puanı var...menüsünde Fransa'dan da önemli buluşma bizi bekliyor., milli yıldızımızsahasında konuk edecek.Bundesliga'da büyük bir süprize imza atan ve 20 puanla liderliğe kurulanile sahasında karşılaşacak.Avrupa'da en önemli maçı ise Serie A'da olacak. Torino, kentin diğer takımı Juventus karşısında. Bu sezon istediği istikrarı yakalayamayan Juve, 13 puanla 8. sırada bulunurken, Torino ise 11 puanla 10. durumda.