Rıdvan Yılmaz’dan Galatasaray ve Trabzonspor’a ret

2020-21 sezonunda Sergen Yalçın'la şampiyonluğu ulaşan Beşiktaş 'ın o dönem önemli oyuncularından birisi olan Rıdvan Yılmaz, kariyerine Rangers takımında devam ediyor.
Sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeli ile İskoçya devine giden Rıdvan Yılmaz orada bir türlü istediği şansı yakalayamadı. Şu ana kadar 4 maçta 188 dakika şans bulan 21 yaşındaki sol bek için ara transfer döneminde ayrılık iddiaları gündeme geldi.
Sezon öncesinde Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Rangers, futbolcuyu uzun vadeli bir proje olarak değerlendiriyor. İskoç takımının uzun vadeli planları arasında Rıdvan Yılmaz'ın da bulunduğu belirtiliyor. (Ajansspor)