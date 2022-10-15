Rıdvan Yılmaz’dan Galatasaray ve Trabzonspor’a ret

Sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeli ile İskoçya devine giden Rıdvan Yılmaz orada bir türlü istediği şansı yakalayamadı. Şu ana kadar 4 maçta 188 dakika şans bulan 21 yaşındaki sol bek için ara transfer döneminde ayrılık iddiaları gündeme geldi.