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Giriş Tarihi: 15.10.2022 17:17

Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray ve Trabzonspor'a ret

Rıdvan Yılmaz’dan Galatasaray ve Trabzonspor’a ret

Sezon başında Beşiktaş'tan Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz, Galatasaray ve Trabzonspor'dan aldığı teklifleri reddetti. Rangers'ın uzun vadeli bir proje olarak değerlendirdiği Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibinde edeceği öğrenildi.

2020-21 sezonunda Sergen Yalçın'la şampiyonluğu ulaşan Beşiktaş 'ın o dönem önemli oyuncularından birisi olan Rıdvan Yılmaz, kariyerine Rangers takımında devam ediyor.

Sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeli ile İskoçya devine giden Rıdvan Yılmaz orada bir türlü istediği şansı yakalayamadı. Şu ana kadar 4 maçta 188 dakika şans bulan 21 yaşındaki sol bek için ara transfer döneminde ayrılık iddiaları gündeme geldi.



RIDVAN, RANGERS'TA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Galatasaray'da Okan Buruk, Trabzonspor'da Abdullah Avcı, milli futbolcuyu ocak ayında kiralik olarak kadrosunda katmak istiyor. Rıdvan Yılmaz ise gelen tekliflere olumlu yanıt vermedi. Rıdvan Yılmaz'ın kariyerine Rangers'da devam edeceği öğrenildi.

Sezon öncesinde Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Rangers, futbolcuyu uzun vadeli bir proje olarak değerlendiriyor. İskoç takımının uzun vadeli planları arasında Rıdvan Yılmaz'ın da bulunduğu belirtiliyor. (Ajansspor)

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Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray ve Trabzonspor'a ret
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