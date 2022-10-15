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Giriş Tarihi: 15.10.2022 17:03

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'tan flaş paylaşım! Taraftarlar coştu...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’tan flaş paylaşım! Taraftarlar coştu...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir performans gösteren Fenerbahçe, taraftarlarını oldukça sevindiriyor. Oynattığı futbolla beğeni toplayan teknik direktör Jorge Jesus, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Jesus'un bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarları tarafından büyük beğeni aldı.

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir performans gösteren Fenerbahçe, taraftarlarını oldukça sevindiriyor. Oynattığı futbolla beğeni toplayan teknik direktör Jorge Jesus, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Beko'nun, THY EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçtan Fenerbahçe taraftarlarının görüntüsünü paylaşan Jesus paylaşıma, "Fenerbahçe, sadece bir futbol kulübü değildir. Bir futbol kulübünden daha fazlasıdır" notunu düştü.

Jesus'un bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'tan flaş paylaşım! Taraftarlar coştu...
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