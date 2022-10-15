Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir performans gösteren Fenerbahçe, taraftarlarını oldukça sevindiriyor. Oynattığı futbolla beğeni toplayan teknik direktör Jorge Jesus, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Beko'nun, THY EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçtan Fenerbahçe taraftarlarının görüntüsünü paylaşan Jesus paylaşıma, "Fenerbahçe, sadece bir futbol kulübü değildir. Bir futbol kulübünden daha fazlasıdır" notunu düştü.

Jesus'un bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.