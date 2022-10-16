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Giriş Tarihi: 16.10.2022 13:55

El Clasico zamanı | Real Madrid - Barcelona karşı karşıya geliyor

El Clasico zamanı | Real Madrid - Barcelona karşı karşıya geliyor

La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid ile Barcelona, futbol dünyasının en çok izlenen maçı olan El Clasico'da karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar geride kalan 249 maçın 100'ünü Real Madrid, 97'sini Barcelona kazanırken, 52 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı konuk ediyor. Saat 17.15'te başlayacak olan El Clasico, S Sport'ta yayımlanacak. Ligin namağlup iki takımı Barcelona ve Real Madrid, El Clasico öncesinde 22'şer puana sahip olurken, şimdiye kadar kalesinde sadece 1 gol gören Katalan ekibi averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

250. RANDEVU
Her iki takım arasında 26 Mart 1916'dan bu zamana kadar oynanan 249 maçın 100'ünü Real Madrid, 97'sini Barcelona kazanırken, 52 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Ligde ise 184 kez oynanan ve 35 kez beraberlikle biten El Clasico'da Real Madrid'in 76, Barcelona'nın 73 galibiyeti bulunuyor. Tüm turnuvalarda ezeli rakibi Barcelona'ya karşı oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan Eflatun-Beyazlılar, son olarak geçen sezon 20 Mart'ta evinde oynadıkları maçta Katalan takımına 4-0 mağlup oldu.

LEWANDOWSKI MI, BENZEMA MI?
El Clasico'da bu yıl öne çıkan iki isim ise her ikisi de 34 yaşında olan Real Madrid'den Karim Benzema ve Barcelona'dan Robert Lewandowski olacak. Eflatun-Beyazlı formayla 38 El Clasico maçına çıkan ve şimdiye kadar 11 gol, 9 asistle oynayan Fransız forvet Benzema'nın karşısında ilk defa La Liga'da bir El Clasico'ya çıkacak ve ligde gol kralı olan Lewandowski (9 gol) bulunacak. Polonyalı forvet daha önce Bayern Münih formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynadığı 8 maçta 6 gol attı.

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El Clasico zamanı | Real Madrid - Barcelona karşı karşıya geliyor
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