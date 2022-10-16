Güç gösterisi!

OGÜN ŞAHİNOĞLU



N'KOUDOU VE GHEZZAL 11'DE

BEŞIKTAŞ'TA sakatlıktan kurtulan Rachid Ghezzal son iki, Georges- Kevin N'Koudou ise son 1 maçta sonradan oyuna girmişti. İkiliyi bu akşamki mücadelede ilk 11'de sahaya sürmeyi planlayan teknik direktör Valerien İsmael'in, böylece eli de güçlenmiş oldu. Siyah-beyazlı teknik heyet, N'Koudou ve takımın oyun aklı olan Ghezzal'ın Trabzonspor karşısında Wout Weghorst'u besleyerek gol bulmanın hesaplarını yapıyor. Son 4 maçta sadece İstanbulspor ağlarını sarsabilen Weghorst ise hırs küpü. 30 yaşındaki futbolcunun bu hafta yapılan antrenmanlar sonrası bol bol şut ve orta çalıştığı öğrenildi.



İSMAEL'IN DERDİ GÜÇLÜ OYUN!

BEŞIKTAŞ'IN son haftalardaki futbolu taraftarı tatmin etmezken camiadan çatlak sesler yükseldi ve teknik direktör Valerien İsmael'e ağır eleştiriler geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi de desteğini bir kez daha yenilediği hocasına Trabzonspor maçı öncesi moral verdi. Takımın performansı nedeniyle hafta içinde kendisini farklı gündem içinde bulan Fransız çalıştırıcı, eksiklerin geri dönmesiyle birlikte rahat nefes aldı. Taraftarlarla yeniden bir bağ kurmak için güçlü oyun ve iyi sonuçlara ihtiyacı olduğunu bilen İsmael, Trabzon sınavını başarıyla geçip, ilk kez büyük bir maç kazanmak istiyor. 47 yaşındaki hoca, Beşiktaş'ı daha önce Trabzon ile 1-1, Fenerbahçe ile de 1-1 ve 0-0'lık sonuçlarla berabere kalmıştı.







ÜÇÜNCÜ TÜRK SALİH UÇAN

BEŞIKTAŞ'TA sahaya sürülecek 3. yerli oyuncu büyük ölçüde belirlendi. Hafta içinde yapılan idmanlarda çeşitli senaryolar üzerinde duran Valerien İsmael, son maçta performansını çok beğendiği Tayfur Bingöl ve geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle oynamayan Salih Uçan seçenekleri üzerinde yoğunlaştı. Son iki karşılaşmada ilk 11'de yer alan Dele Alli'nin yine formayı teslim alması yüksek ihtimal. Bu durumda Salih'in oynaması bekleniyor. Beşiktaş'ta diğer 2 Türk oyuncu ise Tayyip Talha ve Ersin olacak.



JOSEF'TEN BAKASETAS'A PRANGA

BEŞIKTAŞ teknik heyeti, kaleye cepheden etkili şutlar atan ve bu alanı iyi kullanan Bakasetas'a, Josef de Souza ile önlem alacak. Valerien İsmael, tecrübeli futbolcudan maç boyunca Yunan rakibine yakın oynamasını ve şut attırmamasını istedi. İsmael ve ekibi, Bakasetas'ı Josef'le markaj altında tutarak Trabzonspor'un en önemli silahlarından birisini etkisiz hale getirmeyi planlıyor.



SAİSS'İN YOKLUĞU ZORLAYACAK

SAKATLIĞI bulunan Romain Saiss, Beşiktaş için büyük kayıp olarak öne çıkıyor. Rakibin topunu uzaklaştırma konusunda takımının en iyi ikinci ismi (maç başı 3.9) olan Faslı stoper, bu sezon siyah-beyazlı takımı ilk kez yalnız bırakacak. Yerine ise Montero'nun görev alması bekleniyor.

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YUNUS YUNUS.SEL



Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Fransızlar'ın güçlü temsilcisi Monaco'yu 4-0 mağlup ederek büyük sükse yapan Fırtına ise bu galibiyeti siyah-beyazlılardan alacağı üç puanla taçlandırmak amacında





BÜYÜK RAKİPLER ONDAN SORULUR

Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak olan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor. Beşiktaş, F.Bahçe ve Galatasaray önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla alan tecrübeli çalıştırıcı, tam 594 gündür ezeli rakiplerine karşı mağlubiyet yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, bu dönemde 8 karşılaşma oynarken 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.



İSTANBUL'U ÇOK SEVİYOR

Fırtına, 3 Büyük rakibi karşısında Avcı ile İstanbul'da da hiç kaybetmedi. Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek İstanbul'dan hep mutlu döndü. Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanlarında ise oynadığı 2 karşılaşmadan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



SAĞDA EN KUVVETLİ ADAY YUSUF YAZICI

BORDO-MAVILI takımda teknik direktör Abdullah Avcı, hafta içinde Monaco'yu 4-0 mağlup ettiği Avrupa Ligi maçının kadrosunda bazı değişikliklere gidecek. Özellikle sağ kanatta oynatacağı ismi belirleme noktasında kararsız kalan tecrübeli çalıştırıcı, sakatlığı nedeniyle dünkü idmana katılmayan ve Trabzon'da bırakılan Djaniny'nin yerini yerli bir isimle dolduracak. Avcı'nın bu mevkide Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür arasında kaldığı ancak tercihini Yusuf'tan yana kullanma ihtimalinin daha yüksek olduğu gelen haberler arasında.



MAXİ GOMEZ SABIRSIZ

TRABZONSPOR'UN Uruguaylı oyuncusu Maxi Gomez, Beşiktaş maçına özel olarak hazırlandı. Monaco karşısında kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen ve takım arkadaşlarını tribünden destekleyen yıldız golcü, taraftara kendini affettirmenin planları içinde. Kritik mücadelede 11'de olması beklenen 26 yaşındaki santrfor, ağları sarsıp Süper Lig'deki gol BEŞIKTAŞ teknik heyeti, kaleye cephe- sessizliğini bozmayı hedefliyor.



3 OYUNCUYA SARI UYARI

TRABZONSPOR'DA geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçına üçer sarı kartla çıkan Bartra, Eren ve Trezeguet karşılaşmayı sıkıntı yaşamadan tamamlamışlardı. Üç oyuncu, bu akşam Beşiktaş karşısında kart görmeleri halinde gelecek hafta Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencilerine gereksiz sertlikten kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.



FIRTINA'DA SORUN BİTİRİCİLİK

GERIDE kalan maçlarda Trabzonspor'un en büyük sorunu bitiricilik oldu. Girdiği pozisyonların yüzde 5.9'unu golle sonuçlandıran Karadeniz ekibi, ligde sondan 4. sırada yer aldı. Beşiktaş ise bu konuda en iyi dördüncü takımı olmasıyla dikkat çekiyor. Yüzde 11.3 değer yakalayan siyah-beyazlılar, çift haneye ulaşarak iyi bir oran tutturdu.



AVCI KULÜBEYİ DAHA İYİ KULLANIYOR

GOL yollarında kulübeden alınan katkıda Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş'ın hocası Valerien İsmael'e bariz üstünlüğü bulunuyor. Avcı, 41 değişiklik yaparken sonradan oyuna giren isimler 5 gol ve 1 asist üretti. İsmael ise kenardan sahaya sürdüğü 32 isimden sadece 2 asistlik katkı sağlayabildi.



KALECİLER GÜVEN VERMİYOR

GEÇEN sezonki performansıyla Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Uğurcan Çakır, bu sezon ise beklentilerin çok uzağında. Tecrübeli eldiven, yüzde 56.5 kurtarış oranıyla şu an için ligin en kötü kalecisi durumunda. Beşiktaş'ın 1 numarası Ersin Destanoğlu ise yüzde 62.5 ile sondan üçüncü sırada.