Son dakika Beşiktaş haberi: Salih Uçan'dan Valerien Ismael'e gönderme! "Şampiyon olmak istiyorsak..."

"KAFAMIZI KALDIRACAĞIZ"

"Bireysel çok fazla hata yaptık. Devam edeceğiz, kafamızı kaldıracağız. Şampiyon olmak istiyorsak, direk rakipleri yeneceğiz. Herkes hata yapıyor ama bu maçta bir tık daha fazla bireysel hata yaptık. Bunun cezasını çektik."