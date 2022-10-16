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Giriş Tarihi: 16.10.2022 23:34 Son Güncelleme: 16.10.2022 23:37

Son dakika Beşiktaş haberi: Salih Uçan'dan Valerien Ismael'e gönderme! "Şampiyon olmak istiyorsak..."

Son dakika Beşiktaş haberi: Salih Uçan’dan Valerien Ismael’e gönderme! Şampiyon olmak istiyorsak...

Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Beşiktaş - Trabzonspor derbisi 2-2'lik skorla tamamlandı. Maç sırasında ve sonunda taraftarların yoğun tepkisine maruz kalan Valerien Ismael'e bir gönderme de Salih Uçan'dan geldi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Beşiktaş forması giyen Salih Uçan, Trabzonspor maçının ardından Valerien Ismael'e de göndermede bulunarak konuştu. İşte açıklamanın tamamı...

"BİREYSEL HATADAN GOL YEDİK"

"Duran toptan bir gol yedik, ona bir şey demiyorum. Golü yedikten sonra açıldık, baskılı oyuna devam ettik ve 1-1 yaptık. Bastırırken, bireysel hatandan yine gol yedik."

"GOLÜ ERKEN BULSAK KAZANABİLİRDİK"

"Trabzonspor da son şampiyon, iyi takım ve iyi oyuncuları var. Cenk Tosun ile 2-2 yaptık. 45-60 arası baya yüklendik. Golü daha erken bulabilseydik, belki kazanabilirdik."

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORSAK..."

"Zor bir maçtı. Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçları... Şampiyon olmak istiyorsak, bu maçları kazanmalıyız ve direkt rakiplerimizle arayı açmalıyız. Beraberlik şampiyonluğa yetmez."

"KAFAMIZI KALDIRACAĞIZ"

"Bireysel çok fazla hata yaptık. Devam edeceğiz, kafamızı kaldıracağız. Şampiyon olmak istiyorsak, direk rakipleri yeneceğiz. Herkes hata yapıyor ama bu maçta bir tık daha fazla bireysel hata yaptık. Bunun cezasını çektik."

"ÖNE GEÇİNCE SKORU KORUYORLAR"

"Hafta içi vallahi iyi hazırlandık. İyi de bastırdık ama atamadık. Bireysel hatalar, rakibin motivasyonunu yukarı çekti. Rakip de Trabzonspor, öne geçince, skoru koruyorlar ve özgüvenleri artıyor. Mağlubiyetten beraberliği yakaladık ama yetmez. Şampiyonluk için bu maçları kazanmalıyız."

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Son dakika Beşiktaş haberi: Salih Uçan'dan Valerien Ismael'e gönderme! "Şampiyon olmak istiyorsak..."
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