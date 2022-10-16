Son dakika haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’u ağırlıyor! Dev maçın ilk 11’leri belli oldu…

TRABZONSPOR, DEPLASMANDA SON 18 MAÇTA 4 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 18 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, bu maçların 7'sinde Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.