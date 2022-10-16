Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’u ağırlıyor! Dev maçın ilk 11’leri belli oldu…
Giriş Tarihi: 16.10.2022 18:55 Son Güncelleme: 16.10.2022 19:00

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’u ağırlıyor! Dev maçın ilk 11’leri belli oldu…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’u ağırlıyor! Dev maçın ilk 11’leri belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig’in 10. haftasında futbolseverlerin ilgiyle takip edeceği Beşiktaş – Trabzonspor maçı oynanıyor. Saat 20.00’de Vodafone Park’ta başlayacak olan dev mücadelenin ilk 11’leri de belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde…

Son dakika haberleri… Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılığını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapacak.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Ghezzal, Nkoudou, Weghorst

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Hugo, Bartra, Eren, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez

Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geride kalan hafta Bitexen Giresunspor deplasmanında son veren siyah-beyazlıların 18 puanı bulunuyor.

Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, averajla Adana Demirspor'un ardından puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. 17 puana sahip Trabzonspor ise 7. basamakta bulunuyor.

ROMAİN SAİSS OYNAMAYACAK

Beşiktaş'ta tecrübeli stoper Romain Saiss, karşılaşmada görev alamayacak. Giresunspor maçının 12. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan alınan Saiss'in yanı sıra aynı maçta sakatlanan Emrecan Uzunhan da karşılaşmada görev yapamayacak isimler arasında yer alıyor.

Teknik direktör Valerien Ismael'in, iki stoperin yokluğunda Tayyip Talha Sanuç'un yanında Welinton, Necip Uysal, Francisco Montero üçlüsünden birine görev vermesi bekleniyor.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan, Trabzonspor karşılaşmasında yeniden formasına kavuşacak.

Hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla çalışan Salih, siyah-beyazlı ekibin orta sahadaki en önemli isimleri arasında yer alırken, bu sezon forma giydiği 8 maçta 1 gol kaydetti.

TRABZONSPOR, DEPLASMANDA SON 18 MAÇTA 4 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 18 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, bu maçların 7'sinde Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’u ağırlıyor! Dev maçın ilk 11’leri belli oldu…
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