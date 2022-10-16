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Giriş Tarihi: 16.10.2022 22:36

Valerien Ismael'den istifa sorusuna cevap! "Türkçe bilmiyorum"

Valerien Ismael’den istifa sorusuna cevap! Türkçe bilmiyorum

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç oynanırken istifaya davet edilen Valerien Ismael, karşılaşmanın ardından istifa sorusuna cevap verdi.

Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın son bölümünde teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya çağırdı.

Son dakikalar oynanırken, "Valerien istifa" diye tezahürat yapan siyah-beyazlı taraftarlar, son düdüğün çalmasının ardından "İsmael istifa" diye tezahüratta bulundu ve bir süre "Sergen Yalçın" diyerek tempo tuttu.

Ismael, "Maçı kazanamadığımız için çok üzgünüz. Bu tarz hatalar olduğunda galip gelmek zorlaşıyor ama bu hatalar da bu işin bir parçası. Maçın son anlarında kazanabilecek mantaliteyi göstererek maçı tamamladık" dedi.

Kendisine sorulan 'istifa tezahüratları' sorusuna ise, "Türkçe bilmiyorum, maç hakkında konuşmak istiyorum" yanıtını verdi.

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Valerien Ismael'den istifa sorusuna cevap! "Türkçe bilmiyorum"
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