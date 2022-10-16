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Giriş Tarihi: 16.10.2022 11:39

Volkan Demirel ilki yaşadı! Hatayspor farklı mağlup oldu...

AA
Volkan Demirel ilki yaşadı! Hatayspor farklı mağlup oldu...

Süper Lig'de Karagümrük, Volkan Demirel ile çıkış yakalayan Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek 5 maç aradan sonra galip gelmeyi başardı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise ligdeki ilk mağlubiyetini almış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilen Atakaş Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 3. maçında ilk mağlubiyetini aldı.

HATAYSPOR VOLKAN DEMİREL İLE ÇIKIŞA GEÇMİŞTİ

Volkan Demirel, teknik direktör Serkan Özbalta'nın görevi bırakmasının ardından Hatay ekibinin başında çıktığı 8. hafta karşılaşmasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1, 9. hafta maçında da sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi.

Bordo-beyazlı ekip, ligin 10. haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olurken, Volkan Demirel'de ilk yenilgisini geçen sezon teknik direktörlük görevini yaptığı eski takımına karşı yaşamış oldu.

Hatayspor, teknik direktör Demirel yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde edip, hanesine 6 puan yazdırdı.

Bordo-beyazlı ekip bu maçlarda rakip ağları 3 kez havalandırırken kalesinde de 4 gol gördü. Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgi alan Hatayspor'un 7 puanı bulunuyor.

Hatay temsilcisi Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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Volkan Demirel ilki yaşadı! Hatayspor farklı mağlup oldu...
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