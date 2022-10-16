Zirveye Demirledi

Süper Lig lideri Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 yenerek aynı puanda olduğu Konyaspor ve Beşiktaş'a karşı averajını düzeltti ve koltuğunu kolay kolay bırakmayacağını gösterdi. İlk yarıda 7. dakikada Sadık Çiftpınar'ın kafasının direğe takılmasıyla Kasımpaşa öne geçme fırsatını kullanamadı.İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi, 56'da Bahoken ile farkı 1'e indirdi: 1-2. Ancak günün yıldızı Belhanda'nın yine asistinde86'da da Sadık'ın hatasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın pasında Ndiaye sonucu ilan etti: 1-4.Adana Demirspor'un Faslı yıldızı Younes Belhanda dün 1 gol ve iki asistle galibiyete damga vurdu. 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 10 maçta 5 gol ve 2 asistle takımına çok önemli katkı verdi.