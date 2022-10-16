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Giriş Tarihi: 16.10.2022

Zirveye Demirledi

BAHADIR BEYARSLAN
Zirveye Demirledi

Mavi Şimşekler; Belhanda ve Akintola’nın 3 dakika içinde gelen golleri ile devreyi 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi ekip, Bahoken ile umutlansa da art arda sahneye çıkan Onyekuru ve Ndiaye, Adana Demirspor’un galibiyetini perçinlediler

Süper Lig lideri Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 yenerek aynı puanda olduğu Konyaspor ve Beşiktaş'a karşı averajını düzeltti ve koltuğunu kolay kolay bırakmayacağını gösterdi. İlk yarıda 7. dakikada Sadık Çiftpınar'ın kafasının direğe takılmasıyla Kasımpaşa öne geçme fırsatını kullanamadı. Konuk ekip 37'de Younes Belhanda asistinde de 40'ta Akintola'nın golleriyle devreyi 2-0 önde bitirdi. İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi, 56'da Bahoken ile farkı 1'e indirdi: 1-2. Ancak günün yıldızı Belhanda'nın yine asistinde Onyekuru 63'üncü dakikada Mavi Şimşekleri 3-1 öne geçiren golü kaydetti. 86'da da Sadık'ın hatasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın pasında Ndiaye sonucu ilan etti: 1-4.


BELHANDA'DAN TAKLA ŞOV!
Adana Demirspor'un Faslı yıldızı Younes Belhanda dün 1 gol ve iki asistle galibiyete damga vurdu. 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 10 maçta 5 gol ve 2 asistle takımına çok önemli katkı verdi.

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