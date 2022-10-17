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Giriş Tarihi: 18.10.2022 00:11

Attila Szalai: İyi bir performans ortaya koyduk

DHA
Attila Szalai: İyi bir performans ortaya koyduk

Spor Toto Süper Lig’in 10’uncu hafta karşılaşmasında Eryaman Stadyumu’nda MKE Ankaragücü’nü 3-0 mağlup eden Fenerbahçe’de başarılı savunma oyuncusu Attila Szalai, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlaması nedeniyle Türk halkına baş sağlığı dileyerek sözlerine başlayan Szalai, "3 puandan dolayı mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. İyi bir performans ortaya koyduk ve önemli bir galibiyetti. Kalemizde gol görmedik ve rakip kaleye 3 gol atmasını bildik. Önümüzde bir toparlanma süreci olacak ve sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

"YOĞUN BİR FİKSTÜRDEN GEÇİYORUZ"

Bir futbolcu olarak sürekli sahada olduğu için mutlu olduğunu kaydeden Szalai, "Bu periyotta toparlanma çok önemli. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz, Süper Lig'de oynuyoruz ve Avrupa Ligi'nde de maçlara çıkıyoruz. Üç günde bir maç oynuyoruz. Ben mutluyum ve kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu.

Szalai, cumartesi günü oynayacakları Başakşehir maçına da en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

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Attila Szalai: İyi bir performans ortaya koyduk
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