Avcı: Beşiktaş’a saygılıyım zamanı gelince konuşurum

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, galibiyeti kaçırdıklarını belirterek "Beşiktaş'ın bu baskıyı yapacağını biliyorduk. 7. gün 3. maçımızı oynadık. Topa daha çok sahip olduğumuz alanda 2-2 oldu. Kazanmak için gelmiştik ama olmadı. Buradan böyle dönmek de iyi. Çünkü biz çok yorgunuz" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş taraftarının tepkisiyle ilgili ise şu yorumu yaptı: "Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptım, gurur duyuyorum. Sonuna kadar saygım var. Trabzonspor'dayım, Türkiye'nin en büyük takımlarından birindeyim. Dışarıdaki sürü psikolojisine bakmıyorum.Üstümde Trabzonspor ceketi var, belki yarın bir gün ceket çıktığında ben de konuşurum."