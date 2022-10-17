Avrupa’nın 5 büyük liginde zirvedeler!

PREMIER LİG

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Arsenal, deplasmanda Leeds United'ı 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Bu sonucun ardından 10 maç sonunda 27 puana ulaşan Arsenal, haftayı lider kapattı. Chelsea, deplasmanda Aston Villa'yı 6. ve 65. dakikalarda Mason Mount'un ağları sarsmasıyla 2-0 mağlup etti. Chelsea, 9 maç sonunda 19 puanla ligde dördüncü sırada yer alıyor. Manchester United ise konuk ettiği Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte mücadeleye ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 72. dakikada yerini Marcus Rashford'a bıraktı. 16 puanlı Manchester United 5'inci, 15 puanlı Newcastle United ise 6. sırada bulunuyor.

Liverpool, konuk ettiği Manchester City'yi 1-0 mağlup etti. Sezona zirve parolasıyla başlayan son şampiyon Manchester City, aldığı kötü sonuçlar nedeniyle istediği başlangıcı yapamayan Liverpool'a Anfield Stadı'nda konuk oldu. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada, Liverpool, 76. dakikada Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın golüyle rakibini 1-0 yendi. Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, maç sırasında Salah'a yapılan faulün ardından yedek kulübesinden yaptığı itiraz nedeniyle 86. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla bu sezon ligde ilk yenilgisini alan Manchester City, 23 puanla ikinci sırada haftayı tamamladı. Liverpool ise 13 puanla 8. sıraya yükseldi. Premier Lig'in 11. haftası sonunda 27 puanlı Arsenal'i 23 puanla Manchester City ve Tottenham izledi.