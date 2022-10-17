Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fırtına Kartal'a yakalandı!
Giriş Tarihi: 17.10.2022

Fırtına Kartal'a yakalandı!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Fırtına Kartal’a yakalandı!

Trabzonspor, iki kez öne geçtiği Vodafone Park'taki maçta Beşiktaş'la yenişemedi. 4 golün 3'ü bordo-mavililerden geldi. Maxi Gomez ve Trezeguet rakip fileleri sarsarken Larsen, topu kendi kalesine gönderdi. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun oyuna girdikten 3 dakika sonra sonucu ilan etti. Karadeniz ekibinde Yusuf Yazıcı uzatma bölümünde kırmızı kart gördü

Vodafone Park'ta ilk düdükten son düdüğe kadar heyecan dolu, futbola doyduğumuz bir gece yaşandı. Etkili hücum ayaklarına sahip iki takımın mücadelesinde perdeyi açan Gomez ile Trabzonspor oldu. Ev sahibi Beşiktaş, Rosier'in ortasında Larsen'in ters vuruşuyla eşitliği yakalarken, Masuaku'nun büyük hatası sonrası Trezeguet soyunma odasına bordo- mavilileri önde götürdü.
İkinci yarıya büyük baskıyla başlayan Beşiktaş, sağlı sollu rakip kaleyi abluka altına alsa da arayışlarını ceza sahası içerisinde noktalamakta sıkıntılar yaşadı. Dakikalar ilerledikçe taraftarın da oyuncu değişikliği arzusu tezahüratlara yansıdı. Cenk Tosun ve Gedson hamlesi takımın ritmini yükseltirken, Tosun Paşa birkaç dakika sonra golü de takımına getirdi. Kalan bölümde Trabzonspor sahasına çekilip kontra aradı, Beşiktaş ise baskıyı artırdı ama beklenen gol gelmedi. Taraftarlar skordan memnun kalmadı ve teknik direktör Valerien İsmael'i istifaya davet etti.

CENK TOSUN 557 GÜN SONRA
67. dakikada oyuna dahil olan Cenk Tosun, 70'te ağları sarstı. Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla 557 gün sonra golle buluştu. Cenk bundan önce Beşiktaş'taki son golünü 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçta kaydetmişti. Yıldız futbolcu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Daha iyi analiz yapıp, haftaya 3 puanı almak istiyoruz. Bazen şanssızlık, bazen hakem performansı, bazen de bizim maç içerisinde kopmalarımız puan kayıplarının sebebi" ifadelerini kullandı.

GOMEZ: İYİ İŞ ÇIKARDIK
Maxi Gomez, Beşiktaş karşısında takım olarak iyi iş çıkardıklarını söyledi. Uruguaylı futbolcu, "Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de oynuyoruz. Kolay bir şey değil. Kazanmaya çok yakındık, bu açıdan tabii ki üzgünüz ancak verdiğimiz mücadele için de mutluyuz. Santrforların ilk işi gol atmaktır. Bir gol atmak size artı yazar ancak önemli olan takımın mücadelesi" ifadelerini kullandı.

1
Maxi Gomez, bordo-mavili formayla Süper Lig'de ilk kez fileleri sarstı. Aynı zamanda Trabzonspor'un bu sezon ligde en erken golünü kaydetti (10:08).

TREZEGUET: KAZANMAYI HAK ETMİŞTİK
Trabzonspor'un ikinci golünü kaydeden Trezeguet, galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu ancak sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "İki kulvarda şu ana kadar 18 ya da 19 maç oynadık. Yorucu bir durum. Rakibimiz dinlenmiş bir şekilde bizi bekliyordu. Biz ise iki maç oynayarak buraya geldik. Ancak sahada ne kadar fit olduğumuzu gösterdik" dedi.

ABDULLAH AVCI İLE İSTANBUL'DA KAYBETMİYOR
Abdullah Avcı, Trabzon'un başında ligde İstanbul takımlarıyla deplasmanda 14 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzon, bu dönemde İstanbul'da 2 de Süper Kupa kazandı. Avcı'nın Trabzon'u; F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş ile oynadığı toplam 12 karşılaşmada ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bordo-mavili ekip, üç büyük rakibi karşısında son mağlubiyetini 595 gün önce F.Bahçe'den almıştı.

UĞURCAN ÇAKIR %75 ERSİN DESTANOĞLU %50
Bu sezonki performansı eleştirilere konu olan Uğurcan Çakır, Monaco karşılaşmasının ardından dün akşam da Beşiktaş karşısında başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti. 26 yaşındaki tecrübeli eldiven, kalesine isabet eden 8 şutun 6'sını çıkarıp yüzde 75'lik başarı oranı yakaladı. Ancak bu istatistik, Trabzonspor'un sahadan galibiyetle ayrılmasına yetmedi. Uğurcan gibi eleştirilen Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu ise kalesine isabet eden 4'şutun 2'sini çıkartarak yüzde 50 başarı oranıyla oynadı.

6
Beşiktaş'a konuk olduğu son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (2G-4B), bu deplasmanda daha uzun tek serisini 1978- 1985 arasındaki sekiz karşılaşmalık süreçte yakaladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Maden şehitlerinin son fotoğrafları ortaya çıktı! Mesaiye böyle gittiler
Ünlü oyuncu Demiray Erül hayatını kaybetti
Son dakika Beşiktaş haberi: Salih Uçan'dan Valerien Ismael'e gönderme! "Şampiyon olmak istiyorsak..."
Son dakika | Bakan Dönmez: Yangın devam ediyor, alanı kapatma kararı aldık
Paris'te hayat pahalılığı eylemi! 140 bin kişi katıldı
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
Son Dakika! Başkan Erdoğan'dan yaralı maden işçilerinin durumu hakkında açıklama: Doktorlarımız 24 saat yanlarında
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bartın'daki maden patlamasında son dakika | SABAH tüm gözlerin çevrildiği hastanede: Tüm imkanlar seferber edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırtına Kartal'a yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA