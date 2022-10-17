Fırtına Kartal’a yakalandı!

Vodafone Park'ta ilk düdükten son düdüğe kadar heyecan dolu, futbola doyduğumuz bir gece yaşandı.Ev sahibi Beşiktaş, Rosier'in ortasında Larsen'in ters vuruşuyla eşitliği yakalarken, Masuaku'nun büyük hatası sonrası Trezeguet soyunma odasına bordo- mavilileri önde götürdü.İkinciyarıya büyük baskıyla başlayan Beşiktaş, sağlı sollu rakip kaleyi abluka altına alsa da arayışlarını ceza sahası içerisinde noktalamakta sıkıntılar yaşadı. Dakikalar ilerledikçe taraftarın da oyuncu değişikliği arzusu tezahüratlara yansıdı.Kalan bölümde Trabzonspor sahasına çekilip kontra aradı, Beşiktaş ise baskıyı artırdı ama beklenen gol gelmedi. Taraftarlar skordan memnun kalmadı ve teknik direktör Valerien İsmael'i istifaya davet etti.7. dakikada oyuna dahil olan Cenk Tosun, 70'te ağları sarstı. Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla 557 gün sonra golle buluştu. Cenk bundan önce Beşiktaş'taki son golünü 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçta kaydetmişti. Yıldız futbolcu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Maxi Gomez, Beşiktaş karşısında takım olarak iyi iş çıkardıklarını söyledi. Uruguaylı futbolcu, "Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de oynuyoruz. Kolay bir şey değil. Kazanmaya çok yakındık, bu açıdan tabii ki üzgünüz ancak verdiğimiz mücadele için de mutluyuz. Santrforların ilk işi gol atmaktır. Bir gol atmak size artı yazar ancak önemli olan takımın mücadelesi" ifadelerini kullandı.Maxi Gomez, bordo-mavili formayla Süper Lig'de ilk kez fileleri sarstı. Aynı zamanda Trabzonspor'un bu sezon ligde en erken golünü kaydetti (10:08).Trabzonspor'un ikinci golünü kaydeden Trezeguet, galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu ancak sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "İki kulvarda şu ana kadar 18 ya da 19 maç oynadık. Yorucu bir durum.Ancak sahada ne kadar fit olduğumuzu gösterdik" dedi.Abdullah Avcı, Trabzon'un başında ligde İstanbul takımlarıyla deplasmanda 14 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzon, bu dönemde İstanbul'da 2 de Süper Kupa kazandı.Bordo-mavili ekip, üç büyük rakibi karşısında son mağlubiyetini 595 gün önce F.Bahçe'den almıştı.Busezonki performansı eleştirilere konu olan Uğurcan Çakır, Monaco karşılaşmasının ardından dün akşam da Beşiktaş karşısında başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti. 26 yaşındaki tecrübeli eldiven, kalesine isabet eden 8 şutun 6'sını çıkarıp yüzde 75'lik başarı oranı yakaladı.Uğurcan gibi eleştirilen Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu ise kalesine isabet eden 4'şutun 2'sini çıkartarak yüzde 50 başarı oranıyla oynadı.Beşiktaş'a konuk olduğu son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (2G-4B), bu deplasmanda daha uzun tek serisini 1978- 1985 arasındaki sekiz karşılaşmalık süreçte yakaladı.