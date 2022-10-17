Görüntü var ses yok

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Giriş Tarihi: 17.10.2022

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MEHMET ÖZCAN
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Aslan, yıldızlarla dolu kadrosu ile sınıfta kaldı. En maliyetli isim Mertens skora hiç katkı yapamazken İcardi özel hayatı ile gündemde. Kerem&Yunus bir türlü istenileni veremedi, Yusuf Demir son maçta kadroya bile alınmadı

Transfer döneminin şampiyonu gözüyle bakılan Galatasaray ilk 10 haftada sergilediği futbolla beklentilerin uzağında kaldı. Teknik direktör Okan Buruk, yıldızlar topluluğu kadrodan özellikle hücumda katkı almakta zorlanıyor. Ligde ikinci yenilgisini Kayseri'de alan ve ilk 5'in gerisinde kalan sarı-kırmızılı takımda fatura kayıp yıldızlara kesildi.
1- Mertens, 8 maçta oynamasına rağmen henüz gol atamadı ve asist yapamadı. 10 numaralı forma teslim edilen Belçikalı yıldız, 4 milyon Euro'luk kazancı ile takımın en maliyetli ismi.
2- Geldiği günden beri özel hayatıyla gündemden düşmeyen İcardi, 11 çıktığı ilk maçta sınıfta kaldı. Arjantinli forvetten sarıkırmızılı camiada kimse memnun değil.
3- Yaz kampı geçirmeyen Juan Mata, Kayseri deplasmanında döküldü. İspanyol yıldıza 11'de yer açmak için ilk 7 haftanın bankosu Sergio Oliveira Kayseri'de takımdan kesildi.
4- Yerli milli yıldızlar Kerem ve Yunus sezona iyi başlamadı. İki oyuncu da eleştirilerden olumsuz etkilendi.
5- 6 milyon Euro bonservis ödenen Yusuf Demir'in performansı değil yabancı statüsünde sayılması konuşuluyor. Yusuf son maçta kadroya bile alınmadı.

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