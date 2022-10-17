Görüntü var ses yok

Aslan, yıldızlarla dolu kadrosu ile sınıfta kaldı. En maliyetli isim Mertens skora hiç katkı yapamazken İcardi özel hayatı ile gündemde. Kerem&Yunus bir türlü istenileni veremedi, Yusuf Demir son maçta kadroya bile alınmadı
Transfer döneminin şampiyonu gözüyle bakılan Galatasaray ilk 10 haftada sergilediği futbolla beklentilerin uzağında kaldı. Teknik direktör Okan Buruk, yıldızlar topluluğu kadrodan özellikle hücumda katkı almakta zorlanıyor. Ligde ikinci yenilgisini Kayseri'de alan ve ilk 5'ingerisinde kalan sarı-kırmızılı takımda fatura kayıp yıldızlara kesildi. 1- Mertens,8 maçta oynamasına rağmen henüz gol atamadı ve asist yapamadı. 10 numaralı forma teslim edilen Belçikalı yıldız, 4 milyon Euro'luk kazancı ile takımınen maliyetli ismi. 2- Geldiği günden beri özel hayatıyla gündemden düşmeyen İcardi, 11 çıktığı ilk maçta sınıfta kaldı. Arjantinli forvetten sarıkırmızılıcamiada kimsememnun değil. 3- Yazkampı geçirmeyen Juan Mata, Kayseri deplasmanında döküldü. İspanyolyıldıza 11'de yer açmak için ilk 7haftanın bankosu Sergio OliveiraKayseri'de takımdan kesildi. 4- Yerlimilli yıldızlar Keremve Yunus sezona iyi başlamadı. İki oyuncu da eleştirilerdenolumsuz etkilendi. 5- 6 milyonEuro bonservis ödenen Yusuf Demir'in performansı değil yabancı statüsünde sayılması konuşuluyor. Yusufson maçta kadroya bile alınmadı.