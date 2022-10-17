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Giriş Tarihi: 17.10.2022

İngiltere’de skandal

İngiltere’de skandal
İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Birmingham maçı öncesi ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmadan önce yapılan kontrollerde, kale direklerinin standartlardan 5 cm daha uzun olduğu tespit edilince mücadelenin başlaması ertelendi. Dışarıdan çağrılan demirciler saha içini girip kale direklerinin bir kısmını kesti. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra maç başladı. Normal standartlara göre üst direkle zemin arasındaki mesafe 2,44 metre olması gerekiyor. Karşılaşmayı Birmingham 2-0 kazandı.

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İngiltere’de skandal
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