İngiltere’de skandal

İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Birmingham maçı öncesi ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmadan önceyapılan kontrollerde,kale direklerinin standartlardan5 cm dahauzun olduğu tespit edilincemücadelenin başlamasıertelendi. Dışarıdan çağrılan demirciler saha içini girip kale direklerinin bir kısmını kesti. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra maç başladı. Normal standartlara göre üst direkle zemin arasındaki mesafe 2,44 metre olması gerekiyor. Karşılaşmayı Birmingham 2-0 kazandı.