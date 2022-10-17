İspanya peşine düştü

2020 senesinde Fenerbahçe'ye imza atan İsmail Yüksek, başarılı çıkışı ile Avrupa'nın da dikkatini çekti.Özellikle Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda hem defansif hem de hücuma katkı noktasında takıma oldukça faydası olan başarılı oyuncu, Jesus'un 'şok pres' sisteminde de kritik bir rol üstleniyor.Sadece 2 ay gibi kısa bir sürede kalitesini ve potansiyelini belli eden İsmail Yüksek, İspanya La Liga'nın önemli takımlarından Celta Vigo ve Villarreal'in scoutlarını peşine taktı.İsmail Yüksek, 2021'de F.Bahçe'den kiralık olarak Bursaspor'a gittiğinde verdiği bir röportajda İspanyol ekiplerini çok sıkı takip ettiğini belirterek, "Avrupa'da futbol oynamak isterim. La Liga benim stilime daha uygun. Hedefim orada forma giymek" demişti.Sarılacivertlilerde Ankaragücü deplasmanında ileride Valencia ve Batshuayi'nin birlikte forma giymesi bekleniyor. AEK Larnaca maçına kulübede başlayan bu ikili, takımın gol silahı olacaklar. Orta alanda yine AEK karşısında yedeklerde olan Crespo, bugün 11'de başlayacak. Bu arada, ayak bileğinde burkulma yaşadığı için Ankaragücü deplasmanında kadroya alınmadı.Bugün Başkent'te Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, ligde deplasman maçlarında zorlanıyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde 8 müsabakaya çıkarken, bunların 3'ünü dış sahada oynadı. İlk maçında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Kanarya, sonrasında ise gol yollarında suskun kaldı. Fenerbahçe, Konyaspor karşısında deplasmanda sahadan 1-0 yenik ayrılırken, Dolmabahçe'deki derbide ise Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.