İspanya peşine düştü

Sarı-lacivertli takımın genç yıldızı İsmail Yüksek, 2 ayda devlerin takip listesine girdi. Celta Vigo ve Villarreal'in scoutları, savaşçı ve mücadeleci ruhuyla özellikle Avrupa arenasında başarılı bir performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcuyu AEK Larnaca maçında canlı takip etti
2020 senesinde Fenerbahçe'ye imza atan İsmail Yüksek, başarılı çıkışı ile Avrupa'nın da dikkatini çekti. Geçtiğimiz sezonlarıAnadolu'da kiralık olarakgeçiren 23 yaşındaki futbolcu,bu sezon teknik direktörJorge Jesus ile birlikte önemlibir yükseliş gösterdi. Özellikle Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda hem defansif hem de hücuma katkı noktasında takıma oldukça faydası olan başarılı oyuncu, Jesus'un 'şok pres' sisteminde de kritik bir rol üstleniyor.
DEVRE ARASINDA KULÜBE TEKLİF GELEBİLİR
Sadece 2 ay gibi kısa bir sürede kalitesini ve potansiyelini belli eden İsmail Yüksek, İspanya La Liga'nın önemli takımlarından Celta Vigo ve Villarreal'in scoutlarını peşine taktı. Geçen hafta oynanan AvrupaLigi'ndeki AEK Larnacamaçında Fenerbahçeliorta saha oyuncusunu canlıtakip eden bu iki kulübün,transfer planlamasındayer alan İsmail içindevre arasında sarı-lacivertlikulübün kapısınıçalabileceği gelenhaberler arasında.
HAYALİ LA LİGA'DA FORMA GİYMEK
İsmail Yüksek, 2021'de F.Bahçe'den kiralık olarak Bursaspor'a gittiğinde verdiği bir röportajda İspanyol ekiplerini çok sıkı takip ettiğini belirterek, "Avrupa'da futbol oynamak isterim. La Liga benim stilime daha uygun. Hedefim orada forma giymek" demişti.
VALENCİA&BATSHUAYİ 11'DEEMRE MOR ANKARA'DA YOK
Sarılacivertlilerde Ankaragücü deplasmanında ileride Valencia ve Batshuayi'nin birlikte forma giymesi bekleniyor. AEK Larnaca maçına kulübede başlayan bu ikili, takımın gol silahı olacaklar. Orta alanda yine AEK karşısında yedeklerde olan Crespo, bugün 11'de başlayacak. Bu arada Emre Mor, ayak bileğinde burkulma yaşadığı için Ankaragücü deplasmanında kadroya alınmadı. Sakatlıkları bulunan Joshua King, WillianArao, Miha Zajc, Mert Hakan ve Luan Peres dezorlu deplasmanda forma giyemeyecek.
DEPLASMANDA ZORLANIYOR
Bugün Başkent'te Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, ligde deplasman maçlarında zorlanıyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde 8 müsabakaya çıkarken, bunların 3'ünü dış sahada oynadı. İlk maçında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Kanarya, sonrasında ise gol yollarında suskun kaldı. Fenerbahçe, Konyaspor karşısında deplasmanda sahadan 1-0 yenik ayrılırken, Dolmabahçe'deki derbide ise Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.