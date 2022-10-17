Kylian Mbappe’den ayrılık iddialarıyla ilgili açıklama

Kylian Mbappe, Paris Saint Germain'den ayrılacağına dair iddialar ile ilgili konuştu. Fransız yıldız, "Burada mutluyum. Ocakta ayrılacağım iddiaları kesinlikle yalan. Bu haberi görünce ben de herkes gibi şok oldum" dedi.

Haberi görünce şok olduğunu söyleyen Kylian, "Bu haber çıktığında hem ben hem de çevrem şaşkına döndü. Bunun tamamen yalan bir haber olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.

Daha önce, PSG'nin sözleşmede verdiği sözleri yerine getirmediği için Kylian Mbappe'nin mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtilmişti.

