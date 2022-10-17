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Giriş Tarihi: 17.10.2022

Liverpool, M.City’yi Salah ile avladı

Liverpool, M.City’yi Salah ile avladı
İngiltere Premier Lig'de haftanın Liverpool ile Manchester City kozlarını paylaştı. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi Liverpool 1-0 kazanıp nefes aldı. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta skoru belirleyen gol 75. dakikada geldi. Liverpool file bekçisi Alisson'un uzun degajında topla buluşan Mohamed Salah, karşı karşıya kaldığı pozisyonda klas bir golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Kırmızılar'ın hocası Jürgen Klopp, 86'da hakeme itirazdan kırmızı kart gördü. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Rangers maçında 6 dakikada hat-trick yapan ve rekor kıran Salah, Manchester City'nin 21 maçlık yenilmezliğine de son verdi.

BİR GÖRÜŞ
Suat UMURHAN
Bir kaleci oyunun havasını değiştirir
Formula 1'de son yarışa aynı puanla giren iki şampiyonluk adayını izledik sanki... İlk yarı boyunca bir terazinin tam ortasında Guardiola ile Klopp vardı... Bir yandan birbirlerini tartarken diğer yanda ise bitmeyen bir enerji, konsantrasyon, taktik denemeler sahadaydı. İkinci yarı tedirginlikler karşısında kazanma azmi ağır basınca hücum aksiyonları çoğaldı, savunma güvenlikleri azaldı... Son 30 dakika vites de 5'te takılı kaldı... Alisson maçın da seyrini değiştiren isimdi. İki net fırsatta geçit vermedi, sonrasında 75'te hava topunu daha alırken Salah'a koşması gerektiğini vücut diliyle anlatıp golün asistini yaptı. Manchester City'nin yenilmezlik serisi bitti, Liverpool yeniden sahneye adım attı.

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Liverpool, M.City’yi Salah ile avladı
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