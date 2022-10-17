Liverpool, M.City’yi Salah ile avladı

İngiltere Premier Lig'de haftanın Liverpool ile Manchester City kozlarını paylaştı. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi Liverpool 1-0 kazanıp nefes aldı. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta skoru belirleyen gol 75. dakikada geldi.takımına galibiyeti getiren isim oldu. Kırmızılar'ın hocası Jürgen Klopp, 86'da hakeme itirazdan kırmızı kart gördü. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Rangers maçında 6 dakikada hat-trick yapan ve rekor kıranFormula 1'de son yarışa aynı puanla giren iki şampiyonluk adayını izledik sanki...Bir yandan birbirlerini tartarken diğer yanda ise bitmeyen bir enerji, konsantrasyon, taktik denemeler sahadaydı. İkinci yarı tedirginlikler karşısında kazanma azmi ağır basınca hücum aksiyonları çoğaldı, savunma güvenlikleri azaldı... Son 30 dakika vites de 5'te takılı kaldı...İki net fırsatta geçit vermedi, sonrasında 75'te hava topunu daha alırken Salah'a koşması gerektiğini vücut diliyle anlatıp golün asistini yaptı. Manchester City'nin yenilmezlik serisi bitti, Liverpool yeniden sahneye adım attı.