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Giriş Tarihi: 17.10.2022

Okan Buruk, Fatih Terim’i geçemedi!

Okan Buruk, Fatih Terim’i geçemedi!

Geçen sezona kötü başlayan ve eleştirilerin odağındaki Fatih Terim ile sezonun transfer şampiyonu Okan Buruk aynı puanı (17) aldı

Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray ilk 9 haftada 5 galibiyet-2 beraberlik- 2 yenilgi ile 17 puan elde etmişti. O dönem ligde cezalı durumdaki savunmanın kilit ismi Marcao'dan yararlanamayan Fatih Terim, takımıyla grup lideri olarak üst tura çıktığı Avrupa Ligi'nde çok başarılı bir performansa imza atmıştı. Transfer döneminde yıldızlarla dolu 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray buna rağmen ilk 9 maçta geçen sezonu geçemedi. Okan Buruk yönetiminde 5 galibiyet-2 beraberlik-2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar yine 17 puana ulaştı.

SANA İYİ TATİLLER!
G.Saray, Adana Demirspor beraberliğinin ardından Kayserispor'a yenilerek zirve yarışında yara aldı. Sezonun en kötü 90 dakikasını geçiren sarı-kırmızılılar son dönemde sık sık yaptıkları izinlerle gündeme geliyor. Milli takımlar için verilen arayla 'bay' geçtiği hafta birleşince son bir ayda yalnızca iki maça çıkan Aslan, sıkı bir çalışma programı uygulamadı. Teknik direktör Okan Buruk tek kulvarda mücadele eden oyuncularına bu dönemde iki ayrı haftada 3'er gün izin verdi.

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Okan Buruk, Fatih Terim’i geçemedi!
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