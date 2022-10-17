Okan Buruk, Fatih Terim’i geçemedi!

Geçen sezona kötü başlayan ve eleştirilerin odağındaki Fatih Terim ile sezonun transfer şampiyonu Okan Buruk aynı puanı (17) aldı
Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray ilk 9 haftada5 galibiyet-2 beraberlik-2 yenilgi ile 17 puan eldeetmişti. O dönem ligde cezalı durumdaki savunmanın kilit ismi Marcao'dan yararlanamayan Fatih Terim, takımıyla grup lideri olarak üsttura çıktığı Avrupa Ligi'ndeçok başarılı bir performansaimza atmıştı. Transfer döneminde yıldızlarla dolu 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray buna rağmen ilk 9 maçta geçen sezonu geçemedi. Okan Burukyönetiminde 5 galibiyet-2beraberlik-2 yenilgi alansarı-kırmızılılar yine 17puana ulaştı.
SANA İYİ TATİLLER!
G.Saray, Adana Demirspor beraberliğinin ardından Kayserispor'a yenilerek zirve yarışında yara aldı. Sezonun en kötü 90 dakikasını geçiren sarı-kırmızılılar son dönemde sık sık yaptıkları izinlerle gündeme geliyor. Milli takımlar için verilen arayla 'bay' geçtiği hafta birleşince son bir ayda yalnızca iki maça çıkan Aslan, sıkı bir çalışma programı uygulamadı. Teknikdirektör Okan Buruk tek kulvarda mücadeleeden oyuncularına bu dönemde ikiayrı haftada 3'er gün izin verdi.