Okan Buruk, Fatih Terim’i geçemedi!

Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan GalatasarayO dönem ligde cezalı durumdaki savunmanın kilit ismi Marcao'dan yararlanamayan Fatih Terim, takımıylaTransfer döneminde yıldızlarla dolu 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray buna rağmen ilk 9 maçta geçen sezonu geçemedi.G.Saray, Adana Demirspor beraberliğinin ardından Kayserispor'a yenilerek zirve yarışında yara aldı. Sezonun en kötü 90 dakikasını geçiren sarı-kırmızılılar son dönemde sık sık yaptıkları izinlerle gündeme geliyor. Milli takımlar için verilen arayla 'bay' geçtiği hafta birleşince son bir ayda yalnızca iki maça çıkan Aslan, sıkı bir çalışma programı uygulamadı.