Orkun Kökçü, LGBT desteğine ‘hayır’ dedi!

Hollanda Ligi'nin 10. haftasında Feyenoord, deplasmanda AZ Alkmaar'ı 3-1- mağlup etti. 90 dakika sahada kalan Orkun Kökçü, takımının ilk golünü penaltıdan kaydederken bir golün de asistini yaptı. Milli futbolcumuz Orkun, yaptığı açıklamada gökkuşağı renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmadığını söyledi. Konuyla ilgili Feyenoord'un sitesine konuşan 21 yaşındaki yıldız, "Dini, geçmişi ve tercihi ne olursa olsun herkese saygı duyduğumu vurgulamak istiyorum. Bu yürüyüşün önemini çok iyi anlıyorum ve amaBu yüzden bu renkteki kol bandını takarken kendimi rahat hissetmiyorum" dedi.