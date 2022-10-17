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Giriş Tarihi: 17.10.2022

Orkun Kökçü, LGBT desteğine ‘hayır’ dedi!

Orkun Kökçü, LGBT desteğine ‘hayır’ dedi!
Hollanda Ligi'nin 10. haftasında Feyenoord, deplasmanda AZ Alkmaar'ı 3-1- mağlup etti. 90 dakika sahada kalan Orkun Kökçü, takımının ilk golünü penaltıdan kaydederken bir golün de asistini yaptı. Milli futbolcumuz Orkun, yaptığı açıklamada gökkuşağı renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmadığını söyledi. Konuyla ilgili Feyenoord'un sitesine konuşan 21 yaşındaki yıldız, "Bu maçta gökkuşağı kaptanlık pazubandını takmamaya karar verdim. Dini, geçmişi ve tercihi ne olursa olsun herkese saygı duyduğumu vurgulamak istiyorum. Bu yürüyüşün önemini çok iyi anlıyorum ve ama dini inançlarımdan dolayı bunu destekleyecek kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden bu renkteki kol bandını takarken kendimi rahat hissetmiyorum" dedi.

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Orkun Kökçü, LGBT desteğine ‘hayır’ dedi!
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