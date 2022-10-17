Salih çoktan uzatmış!

Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Salih Uçan'ın sözleşmesindeki opsiyon ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.Başarılı futbolcu ile geçtiğimiz yıl devre arasında Medipol Başakşehir'e kiralık giderken masaya oturularak 2024'e kadar imzaların atıldığı kaydedildi.Beşiktaş'ın 2021 yazında bedelsiz Alanyaspor'dan transfer ettiği tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 24 karşılaşmaya çıkıp 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.Siyah-beyazlıların sahasında Trabzonspor'u ağırladığı karşılaşmada tribünler doldu. Vodafone Park'ta yaklaşık 40 bin kişi takımını destekledi. Karşılaşmaya ilgi sadece Beşiktaşlılar'dan gelmedi. Çok sayıda turist de dün Dolmabahçe'deki futbol gecesinde yerini aldı. Bu arada Amasra'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden madenciler unutulmadı. İki takım sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıkarken, siyah-beyazlı taraftarlar, "Gün kömür karası" yazılı bir pankart açarak hayatını kaybeden maden işçilerini andı.