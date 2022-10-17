Salih çoktan uzatmış!

Beşiktaş’ta kontratı 2023 Haziran’da bitecek olarak görülen Salih Uçan ile yönetimin geçen sezon devre arasında Başakşehir’e giderken 2024’e kadar anlaşma sağladığı ortaya çıktı
Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Salih Uçan'ın sözleşmesindeki opsiyon ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Kontratı 2023 Haziran'dasona erecek olarak görülen28 yaşındaki ortasaha ile siyah-beyazlıyönetiminişini garantiyealarakçok dahaönce anlaştığıöğrenildi. Başarılı futbolcu ile geçtiğimiz yıl devre arasında Medipol Başakşehir'e kiralık giderken masaya oturularak 2024'e kadar imzaların atıldığı kaydedildi. Salih'in kontratında böylelikleopsiyon konusu olmadığı ve geleceksezon da takımda yer alacağıbelirtildi. Beşiktaş'ın 2021 yazında bedelsiz Alanyaspor'dan transfer ettiği tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 24 karşılaşmaya çıkıp 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
TARAFTAR BARTIN'I UNUTMADI
Siyah-beyazlıların sahasında Trabzonspor'u ağırladığı karşılaşmada tribünler doldu. Vodafone Park'ta yaklaşık 40 bin kişi takımını destekledi. Karşılaşmaya ilgi sadece Beşiktaşlılar'dan gelmedi. Çok sayıda turist de dün Dolmabahçe'deki futbol gecesinde yerini aldı. Bu arada Amasra'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden madenciler unutulmadı. İki takım sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıkarken, siyah-beyazlı taraftarlar, "Gün kömür karası" yazılı bir pankart açarak hayatını kaybeden maden işçilerini andı.