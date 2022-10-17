Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Salih çoktan uzatmış!
Giriş Tarihi: 17.10.2022

Salih çoktan uzatmış!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Salih çoktan uzatmış!

Beşiktaş’ta kontratı 2023 Haziran’da bitecek olarak görülen Salih Uçan ile yönetimin geçen sezon devre arasında Başakşehir’e giderken 2024’e kadar anlaşma sağladığı ortaya çıktı

Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Salih Uçan'ın sözleşmesindeki opsiyon ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Kontratı 2023 Haziran'da sona erecek olarak görülen 28 yaşındaki orta saha ile siyah-beyazlı yönetimin işini garantiye alarak çok daha önce anlaştığı öğrenildi. Başarılı futbolcu ile geçtiğimiz yıl devre arasında Medipol Başakşehir'e kiralık giderken masaya oturularak 2024'e kadar imzaların atıldığı kaydedildi. Salih'in kontratında böylelikle opsiyon konusu olmadığı ve gelecek sezon da takımda yer alacağı belirtildi. Beşiktaş'ın 2021 yazında bedelsiz Alanyaspor'dan transfer ettiği tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 24 karşılaşmaya çıkıp 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



TARAFTAR BARTIN'I UNUTMADI
Siyah-beyazlıların sahasında Trabzonspor'u ağırladığı karşılaşmada tribünler doldu. Vodafone Park'ta yaklaşık 40 bin kişi takımını destekledi. Karşılaşmaya ilgi sadece Beşiktaşlılar'dan gelmedi. Çok sayıda turist de dün Dolmabahçe'deki futbol gecesinde yerini aldı. Bu arada Amasra'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden madenciler unutulmadı. İki takım sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıkarken, siyah-beyazlı taraftarlar, "Gün kömür karası" yazılı bir pankart açarak hayatını kaybeden maden işçilerini andı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Maden şehitlerinin son fotoğrafları ortaya çıktı! Mesaiye böyle gittiler
Ünlü oyuncu Demiray Erül hayatını kaybetti
Son dakika Beşiktaş haberi: Salih Uçan'dan Valerien Ismael'e gönderme! "Şampiyon olmak istiyorsak..."
Son dakika | Bakan Dönmez: Yangın devam ediyor, alanı kapatma kararı aldık
Paris'te hayat pahalılığı eylemi! 140 bin kişi katıldı
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
Son Dakika! Başkan Erdoğan'dan yaralı maden işçilerinin durumu hakkında açıklama: Doktorlarımız 24 saat yanlarında
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bartın'daki maden patlamasında son dakika | SABAH tüm gözlerin çevrildiği hastanede: Tüm imkanlar seferber edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Salih çoktan uzatmış!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA