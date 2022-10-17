Şehrin kralı

Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Medipol Başakşehir, ligde de İstanbulspor'u 2-0 ile rahatgeçti ve zirve yolunda çok kritikbir 3 puanı hanesine yazdırdı. Turuncu-lacivertliler, üst üste atakların sonucunu aldı. Takımın formda ismi Deniz Türüç'ün ortasına defanstan gelip iyi yükselen Youssouf Ndayishimiye 26. dakikadameşin yuvarlağı ağlara gönderdi:1-0. Devre sonrası da rakibini boğan Emre Belözoğlu'nun takımı, Serdar ve Aleksic ile İstanbulspor'u baskı atlına aldı. 78'de bir kez daha sahne alanYoussouf skoru tayin etti: 2-0. Başakşehir puanını 20'ye çıkarırken İstanbulspor 8'de kaldı.
BELÖZOĞLU TARİH YAZDI
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bu galibiyetle tarihe geçti. Görev yaptığı 49. Süper Lig maçında 30'uncu galibiyetini alan 42yaşındaki çalıştırıcı (12B-7M),ligde Mustafa Denizli'nin(41 maç) ardından bu başarıyaen çabuk ulaşan yerliteknik direktör oldu. İki maç sonra ağlarını gole kapatan Başakşehir, ligin en az gol yiyen takımı (3) unvanını da elinde bulunduruyor.