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Giriş Tarihi: 17.10.2022

Şehrin kralı

Şehrin kralı

Youssouf’un dublesiyle İstanbulspor’u yıkan Başakşehir, kazanıp zirve yolunda çok önemli bir galibiyet aldı

Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Medipol Başakşehir, ligde de İstanbulspor'u 2-0 ile rahat geçti ve zirve yolunda çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Turuncu-lacivertliler, üst üste atakların sonucunu aldı. Takımın formda ismi Deniz Türüç'ün ortasına defanstan gelip iyi yükselen Youssouf Ndayishimiye 26. dakikada meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Devre sonrası da rakibini boğan Emre Belözoğlu'nun takımı, Serdar ve Aleksic ile İstanbulspor'u baskı atlına aldı. 78'de bir kez daha sahne alan Youssouf skoru tayin etti: 2-0. Başakşehir puanını 20'ye çıkarırken İstanbulspor 8'de kaldı.

BELÖZOĞLU TARİH YAZDI
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bu galibiyetle tarihe geçti. Görev yaptığı 49. Süper Lig maçında 30'uncu galibiyetini alan 42 yaşındaki çalıştırıcı (12B-7M), ligde Mustafa Denizli'nin (41 maç) ardından bu başarıya en çabuk ulaşan yerli teknik direktör oldu. İki maç sonra ağlarını gole kapatan Başakşehir, ligin en az gol yiyen takımı (3) unvanını da elinde bulunduruyor.

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