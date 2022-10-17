Şehrin kralı

Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Medipol Başakşehir, ligde deTuruncu-lacivertliler, üst üste atakların sonucunu aldı. Takımın formda ismi Deniz Türüç'ün ortasına defanstan gelip iyi yükselenDevre sonrası da rakibini boğan Emre Belözoğlu'nun takımı, Serdar ve Aleksic ile İstanbulspor'u baskı atlına aldı.Başakşehir puanını 20'ye çıkarırken İstanbulspor 8'de kaldı.Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bu galibiyetle tarihe geçti. Görev yaptığı 49. Süper Lig maçında 30'uncu galibiyetini alanİki maç sonra ağlarını gole kapatan Başakşehir, ligin en az gol yiyen takımı (3) unvanını da elinde bulunduruyor.