Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.
Trezeguet'nin attığı ikinci golde büyük hata yapan Arthur Masuaku maçtan sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
"ÖZÜR DİLEMESİ GEREKEN KİŞİ BENİM"
Arthur Masuaku Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün takımımdan ve taraftarlarımdan özür dilemesi gereken kişi benim. Bugün kazanmayı hak etmiştik" dedi. "Sevginizi kalbimde hissedebiliyorum." ifadelerini kullanan Masuaku, "Tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Yarından itibaren tekrar çalışacağız. Tek aşk Beşiktaş" ifadelerini kullandı.
One for me today, sorry to the fans and my team.. we deserved to win today. The love is felt and I appreciate you all. From tomorrow we go again. One Love 🖤 pic.twitter.com/PHsOzkyZUg— Arthur Masuaku (@ArthurMasuaku) October 16, 2022