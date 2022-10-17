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Giriş Tarihi: 17.10.2022 12:59

Son dakika Beşiktaş haberi: Trabzonspor maçında hata yapan Masuaku'dan duygusal açıklama

Son dakika Beşiktaş haberi: Trabzonspor maçında hata yapan Masuaku’dan duygusal açıklama

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlıların yediği ikinci golde büyük hata yapan yıldız futbolcu Masuaku, maçtan sonra sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trezeguet'nin attığı ikinci golde büyük hata yapan Arthur Masuaku maçtan sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"ÖZÜR DİLEMESİ GEREKEN KİŞİ BENİM"

Arthur Masuaku Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün takımımdan ve taraftarlarımdan özür dilemesi gereken kişi benim. Bugün kazanmayı hak etmiştik" dedi. "Sevginizi kalbimde hissedebiliyorum." ifadelerini kullanan Masuaku, "Tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Yarından itibaren tekrar çalışacağız. Tek aşk Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Trabzonspor maçında hata yapan Masuaku'dan duygusal açıklama
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