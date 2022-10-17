Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Salih Uçan’ın sözleşmesini uzattı! Derbiden sonra ortaya çıktı...

Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Salih Uçan'ın sözleşmesindeki opsiyon ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Kontratı 2023 Haziran'da sona erecek olarak görülen 28 yaşındaki orta saha ile siyah-beyazlı yönetimin işini garantiye alarak çok daha önce anlaştığı öğrenildi. Başarılı futbolcu ile geçtiğimiz yıl devre arasında Medipol Başakşehir'e kiralık giderken masaya oturularak 2024'e kadar imzaların atıldığı kaydedildi. Salih'in kontratında böylelikle opsiyon konusu olmadığı ve gelecek sezon da takımda yer alacağı belirtildi. Beşiktaş'ın 2021 yazında bedelsiz Alanyaspor'dan transfer ettiği tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 24 karşılaşmaya çıkıp 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

TARAFTAR BARTIN'I UNUTMADI

Siyah-beyazlıların sahasında Trabzonspor'u ağırladığı karşılaşmada tribünler doldu. Vodafone Park'ta yaklaşık 40 bin kişi takımını destekledi. Karşılaşmaya ilgi sadece Beşiktaşlılar'dan gelmedi. Çok sayıda turist de dün Dolmabahçe'deki futbol gecesinde yerini aldı. Bu arada Amasra'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden madenciler unutulmadı. İki takım sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıkarken, siyah-beyazlı taraftarlar, "Gün kömür karası" yazılı bir pankart açarak hayatını kaybeden maden işçilerini andı.

CENK TOSUN 557 GÜN SONRA

67. dakikada oyuna dahil olan Cenk Tosun, 70'te ağları sarstı. Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla 557 gün sonra golle buluştu. Cenk bundan önce Beşiktaş'taki son golünü 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçta kaydetmişti. Yıldız futbolcu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Daha iyi analiz yapıp, haftaya 3 puanı almak istiyoruz. Bazen şanssızlık, bazen hakem performansı, bazen de bizim maç içerisinde kopmalarımız puan kayıplarının sebebi" ifadelerini kullandı.