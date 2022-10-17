Trabzonspor, Avcı ile İstanbul takımlarına üstün

Bordo-Mavililer, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 25 karşılaşma oynadı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda Avcı takımın başına gelmeden ilk 8 haftada İstanbul ekipleriyle oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetmişti.

DEPLASMANDA TEK YENİLGİ

Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, söz konusu yenilgiyi ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantilediği geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1'lik sonuçla yaşadı.

3 BÜYÜK RAKİBİNE KARŞI 12 MAÇTA 2 MAĞLUBİYET

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 12 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul'da hiç kaybetmedi. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek İstanbul'da 3 puan bırakmadı.

Sezon Maç Sonuç

2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2 M

2020-2021 K.Gümrük-Trabzonspor 1-2 G

2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 G

2020-2021 M.Başakşehir-Trabzonspor 0-1 G

2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1 M

2020-2021 Kasımpaşa-Trabzonspor 1-2 G

2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1 B

2020-2021 Trabzonspor-K.Gümrük 2-0 G

2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2 B

2021-2022 Kasımpaşa-Trabzonspor 0-1 G

2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1 G

2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 G

2021-2022 K.Gümrük-Trabzonspor 0-2 G

2021-2022 Trabzonspor-M.Başakşehir 0-0 B

2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2 G

2021-2022 Trabzonspor-Kasımpaşa 1-0 G

2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1 B

2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1 B

2021-2022 Trabzonspor-Karagümrük 1-1 B

2021-2022 M.Başakşehir-Trabzonspor 3-1 M

2022-2023 İstanbulspor-Trabzonspor 0-2 G

2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0 B

2022-2023 Ümraniyespor-Trabzonspor 0-1 G

2022-2023 Trabzonspor-Kasımpaşa 0-0 B

2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2 B