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Giriş Tarihi: 17.10.2022 11:47

Trabzonspor, Avcı ile İstanbul takımlarına üstün

AA
Trabzonspor, Avcı ile İstanbul takımlarına üstün

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı bir grafik sergiledi.

Bordo-Mavililer, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 25 karşılaşma oynadı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda Avcı takımın başına gelmeden ilk 8 haftada İstanbul ekipleriyle oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetmişti.

DEPLASMANDA TEK YENİLGİ
Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, söz konusu yenilgiyi ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantilediği geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1'lik sonuçla yaşadı.

3 BÜYÜK RAKİBİNE KARŞI 12 MAÇTA 2 MAĞLUBİYET
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 12 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul'da hiç kaybetmedi. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek İstanbul'da 3 puan bırakmadı.

Sezon Maç Sonuç
2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2 M
2020-2021 K.Gümrük-Trabzonspor 1-2 G
2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 G
2020-2021 M.Başakşehir-Trabzonspor 0-1 G
2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1 M
2020-2021 Kasımpaşa-Trabzonspor 1-2 G
2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1 B
2020-2021 Trabzonspor-K.Gümrük 2-0 G
2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2 B
2021-2022 Kasımpaşa-Trabzonspor 0-1 G
2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1 G
2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 G
2021-2022 K.Gümrük-Trabzonspor 0-2 G
2021-2022 Trabzonspor-M.Başakşehir 0-0 B
2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2 G
2021-2022 Trabzonspor-Kasımpaşa 1-0 G
2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1 B
2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1 B
2021-2022 Trabzonspor-Karagümrük 1-1 B
2021-2022 M.Başakşehir-Trabzonspor 3-1 M
2022-2023 İstanbulspor-Trabzonspor 0-2 G
2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0 B
2022-2023 Ümraniyespor-Trabzonspor 0-1 G
2022-2023 Trabzonspor-Kasımpaşa 0-0 B
2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2 B

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Trabzonspor, Avcı ile İstanbul takımlarına üstün
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