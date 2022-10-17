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Giriş Tarihi: 17.10.2022 17:09

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Beşiktaş maçı açıklaması! "Şiddetle kınıyoruz"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan Beşiktaş maçı açıklaması! Şiddetle kınıyoruz

Son dakika Trabzonspor haberi: Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada yaşananların ardından bordo mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, resmi siteden bir açıklama yaptı. İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları...

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada yaşananların ardından bordo mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, resmi siteden bir açıklama yaptı.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

Beşiktaş ile oynadığımız maçta Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve özellikle Kaptanımız Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz.

Sahadaki futbolcudan kenardaki teknik ekibe, tribünlerdeki seyirciye kadar futbol bir bütündür. Bu bütünlüğe zeval getirecek her türlü davranışın şiddet ile karşısındayız.

Sporu dolayısı ile futbolu bir bütün kabul edip, her aşamada çirkinleştirmenin değil güzelleştirmenin çabasını göstermek gerekirken dünkü maçta yaşananları kabul etmek mümkün değildir.

Bu vesile ile herkesi bir kere daha sağduyulu olmaya ve sportmenliğe davet ediyoruz.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Beşiktaş maçı açıklaması! "Şiddetle kınıyoruz"
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