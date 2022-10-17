Türkçe anlamıyorum!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael,diye konuştu. Yayıncı kuruluşun spikeri "Taraftarlar istifa diye bağırdı, neler söylersiniz" diye sorunca tercümanın çevirisini beklemeden "Türkçe anlamadığım için maçla ilgili konuşmayı tercih ediyorum" diyen Fransız çalıştırıcı şöyle devam etti: "Hepimiz üzgünüz, tepkiler bu yüzdendir. Bunu anlayabiliyorum.Beşiktaş'ta eleştirilerin hedefindeki Valerien İsmael, göreve geldiğinden bu yana hiçbir büyük maçı kazanamadı. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlıların başındasonuçla ayrılmıştı. ArdındanBu sezonun ilk derbisinde yinesonuçla ayrıldı. Dün de 2-2 ile bir puanı kurtardı.Sosyal medyada olduğu gibi dün Vodafone Park'a gelen Beşiktaşlı taraftarların da hedefinde Valerien İsmael vardı. Maçın son düdüğüyle birlikte tribünlerden uzun süreİlk olarak yönetim protestolardan nasibini alırken, futbolcular sahadan çıkmayıp tribünleri tek tek alkışladı. Ancak taraftarlar bu kez İsmael'i hedefe koyup istifa tezahüratlarına devam etti. Ardından dadiye tempo tutuldu.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin hafta içinde büyük destek verdiği ve "Birlikte kupa kaldıracağız" dediği teknik direktör Valerien İsmael'e büyük tepki vardı. Siyah-beyazlı tribünler 'Değişiklik yapsana' diye tempo tuttu, oyuna giren Cenk beraberliği getirdi, Beşiktaş taraftarı sosyal medyada coştu:* Şuradan kurayla birini seçsek en az Valerien İsmael kadar top oynatır ya.* Çağdaş'ın transfer yasaklı Kayserispor'a 9 haftada kattığını, Valerien İsmael 40 transferle 23 maçta yapamadı yemin ediyorum.* Anlatsana hoca takım niye oynamıyor?* Valerien İsmael, sırf Gedson Fernandes'i kesip Dele Alli'yi oynattığı için bile kovulmalıdır. Gördüğüm en kötü oyuncu!* Valerien İsmael'i ilk uçakla ülkesine gönderin! Bu işi gurur meselesi yapmayın!* Oyuncu değişikliğini bile taraftar yaptırıyorsa artık Valerien istifa...* Weghorst istedin alındı, Redmond istedin alındı, Dele Alli istedin alındı. Eline Premier lig kadrosu verildi ama hiç bir şey yapamadın. Valerien İsmael istifa!* Valerien İsmael hocam görevde kalsın diye canla başla uğraşan Beşiktaş'a teşekkür ederiz.Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ghezzal bu sezon ayak parmağından yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından bir hayli uzak kalmıştı. 5 maç kaçıran Cezayirli futbolcu, Fenerbahçe maçında son 18, Giresun karşılaşmasında son 28 dakikada oyuna girdi. 7 hafta sonra Trabzonspor mücadelesiyle 11'e dönen 30 yaşındaki sağ kanat, 44. dakikada kendisine atılan uzun topa koşarken sol üst adalesinden sakatlık yaşadı. Kendisini yere bırakın oyuncuya ilk müdahale saha içerisinde yapılırken, devam edemeyip yerini gözyaşlarıyla Redmond'a bıraktı. Ghezzal sahada kaldığı süre içinde 31 kez topla buluştu. 23 pas verip, yüzde 65.2 pas isabeti sağladı. Sıfır şut, sıfır isabetli şut ve sıfır top kapma ile maçı tamamladı.Vodafone Park'ta dakikalar 64'ü gösterdiğinde taraftarlar "İsmael uyuma değişiklik yapsana" tezahüratında bulundu. Valerien İsmael iki dakika sonra değişikliğe karar vererek Cenk Tosun ve Gedson'u oyuna aldı, Dele Alli ile Salih'i oyundan çıkardı. Üçüncü kez üst üste 11 çıkmasına rağmen yine yokları oynayan Dele Alli saha kenarına gelirken taraftarlar tarafından ıslıklandı.Sezon başı Beşiktaş'ın kiralık göndermek istediği Montero, teklifleri geri çevirince kalmıştı. İspanyol oyuncu, bu sezon sadece Alanya maçının ikinci devresinde sahaya çıkarken, 3 maçtır da 21 kişilik kadroda yer almıyordu. Dün Saiss ve Emrecan'ın yokluğunda 11'de sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu bu sezon bir ilki de yaşamış oldu. 77 kez topla buluşan Montera, 65 pas yapıp yüzde 90.8 isabet sağladı.