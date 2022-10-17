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Giriş Tarihi: 17.10.2022

Yusuf’a VAR’dan kırmızı

Yusuf’a VAR’dan kırmızı
Maçın uzatma dakikalarında saha gerildi… 90+5'te rakip yarı alanın ortalarında Yusuf arkadan Gedson'un baldırına doğru bastı. Hakem Ali Şansalan sarı kart verdi. Beşiktaşlı futbolcuların itirazlarının ardından hakem VAR uyarısıyla pozisyonu bir kez daha izledi. Sarıyı iptal edip, Yusuf'u kırmızı kartla oyundan attı. 80'de Hamsik'in yerine giren Yusuf Yazıcı böylece 15 dakikada oyun dışı kalmış oldu. Milli futbolcu maçtan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özür diledi.



TARTIŞILAN POZİSYONLAR
Maçın 8. dakikasında Beşiktaşlı Salih Uçan ile Marek Hamsik arasındaki mücadelede Trabzonspor'lu futbolcu, Salih'in ayağına bastı. Hakem Ali Şansalan'ın karta gerek görmemesi, sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarların uzun süre bu durumu tartışmasına neden oldu.



HAKEME PRES
Beşiktaşlı futbolcular sık sık hakeme itiraz ederken, özellikle Yusuf Yazıcı'nın sarı kartı üzerine Ali Şansalan'ı ablukaya aldılar. Şansalan'ın omuzunu tutan siyah beyazlı futbolcular ilginç bir görüntü oluşturdu.

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Yusuf’a VAR’dan kırmızı
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