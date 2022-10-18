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Giriş Tarihi: 18.10.2022 11:52

2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde 3 milyona yakın bilet satıldı

AA
2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde 3 milyona yakın bilet satıldı

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi bilet satışlarında 3 milyona yaklaşıldığı bildirildi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Ortadoğu ve Arap dünyasında ilk kez düzenlenecek 20 Kasım'da başlayacak turnuvanın biletlerine yoğun talep olduğu belirtildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, konu hakkında yaptığı değerlendirmede, "Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nın, bugüne kadar düzenlenenler arasında en iyisi olacağını her zaman söylüyorum. Ülkeye baktığınızda, sanatsal stadyumlar, antrenman sahaları, metro, geniş altyapısıyla her şey hazır ve herkesi kucaklayacak. Dünya heyecanlı. Katar hazır. Çalışmalar tamamlandı. Birlikte, en iyi turnuvaya hazır olalım." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası hazırlıklarına ilişkin organizatörler tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen basın toplantısında ise yoğun ilgi nedeniyle fazladan 30 bin otel odasının hazır hale geldiği belirtildi.

Bugüne kadar 2,89 milyon bilet satışının gerçekleştiği turnuvaya en fazla talep gösteren ülkelerin ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Fransa, Brezilya ve Almanya olduğu da ifade edildi.

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2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde 3 milyona yakın bilet satıldı
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