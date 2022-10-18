Fenerbahçe’de deplasman kabusu bitti

Fenerbahçe'nin iki maçlık deplasman hasreti dün sona erdi. Dış sahada bu sezon ilk galibiyetini 6-0'lık Kasımpaşa karşısında alan Kanarya sonrasında Konya deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile eli boş dönerken Beşiktaş derbisinde ise 0-0 ile 1 puana razı gelmişti. Jorge Jesus'un bu iki karşılaşmada da gol yollarında etkili olamaması puan kayıplarının da anahtarıydı.
Dün Eryaman Stadı'nda Batshuayi ile erken gol bulan Kanarya, sonrasında da galibiyete uzanan taraf oldu. Fenerbahçe, kasım ayındaki Dünya Kupası arası ile birlikte 25 Aralık'a kadar da İstanbul dışındaki maçlarını tamamladı. Sarı-lacivertliler 15. haftadaki Trabzonspor mücadelesine kadar Başakşehir ile Kadıköy'de oynayacak, İstanbulspor'a konuk olacak. Sivasspor ve Giresunspor'u da evinde ağırlayacak.
JOKER LİNCOLN, VAZGEÇİLMEZ SZALAİ
Jorge Jesus iki isme çok güveniyor: Szalai-Lincoln. Kendi isteği ile gelen Lincoln'ü jokeri olarak kullanan Portekizli çalıştırıcı, 18. kez forma verdiği oyuncusunu bu kez orta sahanın ortasında oynattı. Lincoln bu sezon ayrıca sol kanat, sol bek, sol kanat bek, sağ kanat ve 10 numara oynadı. Szalai ise bu sezon 19. kez sahadaydı..