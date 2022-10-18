Fenerbahçe’de deplasman kabusu bitti

JOKER LİNCOLN, VAZGEÇİLMEZ SZALAİ

Jorge Jesus iki isme çok güveniyor: Szalai-Lincoln. Kendi isteği ile gelen Lincoln'ü jokeri olarak kullanan Portekizli çalıştırıcı, 18. kez forma verdiği oyuncusunu bu kez orta sahanın ortasında oynattı. Lincoln bu sezon ayrıca sol kanat, sol bek, sol kanat bek, sağ kanat ve 10 numara oynadı. Szalai ise bu sezon 19. kez sahadaydı..