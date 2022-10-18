Galatasaray harekete geçti! Riva’da TFF ile kritik zirve

Özbek'in TFF'ye gidip hakkını aramasını doğru buluyorum. Çünkü kibarlıktan anlamıyorlar. Sonuçta G.Saray hem puan kaybediyor hem para kaybediyor hem de eleştirilere maruz kalıyor. Burada ne gibi pozisyonlarda haklarının çiğnendiğini belgeli bir şekilde göstermeli ve bence VAR'da görev yapan isimlerin değiştirilmesini talep etmeli. Bu isimlerin geçmişini araştırdığınızda hakemlik döneminde ne gibi skandallara imza attıklarını, neden görevden el çektirildiklerini rahatlıkla görebilirler.