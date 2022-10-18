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Giriş Tarihi: 18.10.2022 10:50 Son Güncelleme: 18.10.2022 10:53

Galatasaray'da gelen gideni arattı

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’da gelen gideni arattı

Galatasaray; Icardi, Mertens, Seferovic, Mata ve Rashica gibi yeni transferlerinden sadece 1 gol, 2 asistlik katkı alırken, ayrılan Diagne ve Mostafa kulüplerinde şov yapıyor.

Kerem ve Gomis dışındaki hücum hattını tamamen değiştiren Galatasaray'a Yunus Akgün geri döndü, sırasıyla Seferovic, Mertens, İcardi, Yusuf Demir, Rashica ve Mata transfer edildi. Sarı-kırmızılı takımda bu yeni yıldızların hiçbiri skor katkısı veremedi.

Sözleşmesi feshedilen Diagne ve Fransa'ya kiralanan Mostafa Mohamed ise attıkları kritik gollerle fark yaratıyor. Diagne, Karagümrük'te 5 gol-1 asiste ulaşarak yeniden doğdu.

Nantes'ta 4 gol-1 asiste imzasını koyan Mohamed'i taraftarı eylül ayının oyuncusu seçip ödüllendirdi. Bu sezon 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da transferlerden sadece orta saha oyuncuları Sergio Oliveira 1 gol atıp 1 asist yaptı, Fredrik Midtsjo de 1 asist üretti.

69 KORNER DE KARAVANA
Galatasaray bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada kullandığı toplam 69 kornerden sonuç alamadı TORREIRA (1.66 m), Mertens (1.69 m), Mata (1.70 m) ve Yusuf Demir (1.73 m) gibi kısa boylu oyuncuları kadrosunda bulunduran Galatasaray, Süper Lig'de henüz duran toptan gol bulamadı. Sarı-kırmızılı takım 9 maçta kullandığı toplam 69 kornerden sonuç alamadı.

Oliveira, Mertens, Mata ve Kerem'in dönüşümlü kullandığı köşe vuruşları, tehlike yaratmaktan uzak kaldı. Bu sorunu çözmesi için geçtiğimiz hafta Avusturyalı antrenör Sargon Duran getirilmişti. Ancak Sargon'un yaptırdığı çalışmalar son oynanan Kayserispor karşılaşmasında meyvesini vermedi.

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Galatasaray'da gelen gideni arattı
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