Neymar, mahkemede ifade verdi

Brezilyalı futbolcu Neymar, 2013 yılında Brezilya'nın Santos Kulübü'nden, İspanya'nın Barcelona Kulübü'ne transferinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı suçlamalarıyla ilgili yargılandığı davada ifade verdi.

Neymar'ın 2009'da transfer haklarının yüzde 40'ını satın alan ve futbolcunun Barcelona'ya transferinde kendisine karşılık gelen gerçek tutarı almadığını iddia eden DIS Grubu'nun açtığı davada Neymar, babası Neymar da Silva Santos ve annesi Nadine Golcalves ile eski Barcelona kulüp başkanlarından Sandro Rosell ile Josep Maria Bartomeu, Santos'un eski yöneticilerinden Odilio Rodrigues davalı olarak yargılanıyor.



Barselona'da görülen davanın ikinci gününde sanıp koltuğunda oturan Neymar, ifadesinde, "Real Madrid'e gitme seçeneğim vardı ama kalbim beni Barcelona'ya götürdü. Transfer sürecini, görüşmeleri tamamen babam yönetti. Ben sadece onun bana söylediğine imza attım" dedi.



Mahkemeye şahit olarak video konferansla katılan Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ise, "Aşağı yukarı 10 yıl önce Neymar ile ilgilendik ama bunu Real Madrid sportif direktöründen biliyorum. Ben hiçbir zaman hiçbir müzakereye girmedim. Futbolcular istedikleri yere gider ve Neymar, Barcelona'ya gitmek istiyordu" ifadelerini kullandı.