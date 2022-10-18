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Giriş Tarihi: 18.10.2022 08:22

Son dakika Beşiktaş haberi: Dele Alli gerçeği ortaya çıktı! Meğer Valerien Ismael...

Son dakika Beşiktaş haberi: Dele Alli gerçeği ortaya çıktı! Meğer Valerien Ismael...

Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Dele Alli ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. İngiliz yıldızın, transfer sürecinde Valerien Ismael ile arasında yaşananlar ortaya çıktı.

Transfer döneminin yıldızı Dele Alli sınıfta kaldı. Beşiktaş'ın 26 yaşındaki on numarası, son 3 maçında sahada kaybolurken oklar da onun performansına uzun süre tahammül eden teknik direktör Valerien Ismael'e çevrildi. Trabzon karşısında 67 dakika forma giyen İngiliz oyuncu, değişiklik sırasında da taraftarın protestosuna maruz kaldı. Dele Alli'nin transfer sürecinde ise oynama sözü aldığı ortaya çıktı.

MAÇ EKSİĞİ VAR!

Everton'dan kiralanan futbolcunun teknik direktör Valerien İsmael ile sezon başı yaptığı görüşmede forma sözü aldığı ve bu nedenle Fransız hocanın da oyuncuda ısrar ettiği öğrenildi. Dele Alli'nin maç eksiğini gidermek isteyen teknik heyet de süre vererek bir an önce açıklarını kapatmayı hedefliyor.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Dele Alli gerçeği ortaya çıktı! Meğer Valerien Ismael...
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