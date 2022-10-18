Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, 7 maçlık aranın ardından Trabzonspor karşısında 11'de forma giymişti. İlk devrenin sonunda sakatlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun MR sonucuna göre sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Ghezzal'ın Hatayspor maçında oynamayacağı, Ümraniyespor'a karşı ise en iyi ihtimalle yedek soyunabileceği belirtildi. Başarılı kanat oyuncusu için nihai hedef Galatasaray derbisi. 5 Kasım'da deplasmanda ezeli rakibiyle karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda Ghezzal sahada olacak...