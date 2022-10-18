Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş haberi: Rachid Ghezzal Galatasaray maçına yetişecek mi? Belli oldu!
Giriş Tarihi: 18.10.2022 08:31

Son dakika Beşiktaş haberi: Rachid Ghezzal Galatasaray maçına yetişecek mi? Belli oldu!

Son dakika Beşiktaş haberi: Rachid Ghezzal Galatasaray maçına yetişecek mi? Belli oldu!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta ilk 11'de giyen ancak sakatlık yaşayan Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu. Ghezzal'ın Hatayspor maçında oynamayacağı, Ümraniyespor'a karşı ise en iyi ihtimalle yedek soyunabileceği belirtildi. Yıldız oyuncu, Galatasaray derbisinde ise sahada olacak.

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, 7 maçlık aranın ardından Trabzonspor karşısında 11'de forma giymişti. İlk devrenin sonunda sakatlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun MR sonucuna göre sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Ghezzal'ın Hatayspor maçında oynamayacağı, Ümraniyespor'a karşı ise en iyi ihtimalle yedek soyunabileceği belirtildi. Başarılı kanat oyuncusu için nihai hedef Galatasaray derbisi. 5 Kasım'da deplasmanda ezeli rakibiyle karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda Ghezzal sahada olacak...

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Son dakika Beşiktaş haberi: Rachid Ghezzal Galatasaray maçına yetişecek mi? Belli oldu!
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