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Giriş Tarihi: 18.10.2022 11:06 Son Güncelleme: 18.10.2022 11:29

Trabzonspor'da Abdullah Avcı fırtınası

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da Abdullah Avcı fırtınası

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarıyla oynadığı 25 maçta sadece 3 kez yenildi, 13 galibiyet, 9 tane de beraberlik aldı.

Süper Lig'de haftayı Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak kapatan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı bir grafik sergiledi. Avcı, 2020-2021 sezonunun 9'uncu haftasında göreve geldiği Trabzonspor'da, İstanbul temsilcileri ile 25 kez karşılaştı. Fırtına, bu müsabakalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik, 3 tane de yenilgi yaşadı.

ABDULLAH AVCI'DAN ÖNCE 4'TE 0 ÇEKTİ
Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda ise 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı. Söz konusu yenilgi de ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğun garantilendiği geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1'lik sonuçla yaşandı. Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda Avcı takımın başına gelmeden ilk 8 haftada İstanbul ekipleriyle oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılmıştı.

İKİ MAĞLUBİYET DE SAHASINDA GELDİ
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 12 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Bu iki mağlubiyetin de Trabzon'da gelmesi ise dikkat çekici. Bordo-mavililer, Avcı döneminde üç büyük rakibi karşısında İstanbul'da hiç kaybetmedi. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek İstanbul'da hiç 3 puan bırakmadı.

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı fırtınası
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