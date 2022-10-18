Trabzonspor’da Abdullah Avcı fırtınası

İKİ MAĞLUBİYET DE SAHASINDA GELDİ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 12 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Bu iki mağlubiyetin de Trabzon'da gelmesi ise dikkat çekici. Bordo-mavililer, Avcı döneminde üç büyük rakibi karşısında İstanbul'da hiç kaybetmedi. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek İstanbul'da hiç 3 puan bırakmadı.