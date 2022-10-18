Yiğido coştu bir kere

Süper Lig'de ilk galibiyetini geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında alan Demir Grup Sivasspor, dün de sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek yükselişe geçti. Mücadelenin 5. dakikasında Karadeniz ekibi, Görkem Sağlam'la bir pozisyondan faydalanamadı. 17'de Yatabare, 23'te de Erdoğan ile gole yaklaşan Yiğidolar, perdeyi 35. dakikada açtı. Yatabare'nin golüyle öne geçen Sivasspor, ilk yarının sonunda farkı 2'ye çıkardı.89'da ise son sözü Hakan Arslan söyledi: 3-0.Sivasspor'un yıldızı Max Gradel, ısınma öncesi ayağında ağrı hissettiği için maç kadrosundan çıkarıldı. Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun net durumu bugün belli olacak.