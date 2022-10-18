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Giriş Tarihi: 18.10.2022

Yiğido coştu bir kere

Yiğido coştu bir kere

Sivasspor, sahasında Giresunspor’u farklı devirdi. Yatabare, Dia Saba ve Hakan Arslan’ın golleriyle galip gelen kırmızı-beyazlılar, üst üste 2. maçını kazandı

Süper Lig'de ilk galibiyetini geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında alan Demir Grup Sivasspor, dün de sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek yükselişe geçti. Mücadelenin 5. dakikasında Karadeniz ekibi, Görkem Sağlam'la bir pozisyondan faydalanamadı. 17'de Yatabare, 23'te de Erdoğan ile gole yaklaşan Yiğidolar, perdeyi 35. dakikada açtı. Yatabare'nin golüyle öne geçen Sivasspor, ilk yarının sonunda farkı 2'ye çıkardı. 45'te sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Dia Saba'nın yaptığı orta-şut karışımı vuruşta top filelere gitti: 2-0. 89'da ise son sözü Hakan Arslan söyledi: 3-0.

GRADEL'DEN KÖTÜ HABER
Sivasspor'un yıldızı Max Gradel, ısınma öncesi ayağında ağrı hissettiği için maç kadrosundan çıkarıldı. Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun net durumu bugün belli olacak.

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Yiğido coştu bir kere
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