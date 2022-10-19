Fenerbahçe’den büyük başarı! Tarihin en iyisi...

F.Bahçe hem Avrupa'da hem ligde fırtına gibi esmeye devam ederken kendi tarihinin de en golcü dönemini yaşıyor. Sarılacivertliler, milli ligin kurulduğu 1959'dan bu yana oynanan maçlarda ilk 9 haftalar baz alındığında en başarılı sezonunu geçiriyor. Sezona Jorge Jesus yönetiminde 3-3'lük Ümraniye maçı ile başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada ise Kasımpaşa'yı 6-0 ile geçti.



LAZARONI İLE 25 GOL ATMIŞTI



Adana Demir (4-2), Konya (0-1), Kayseri (2-0), Alanya (5- 0), Beşiktaş (0-0), Karagümrük (5-4) ve A.Gücü (3-0) maçları ile 9 haftayı geride bırakan F.Bahçe, toplamda 28 gole ulaştı. Kanarya tarihinde 9. haftalarda ilk kez bu kadar yüksek gol sayısına ulaşırken iki karşılaşmada rakip fileleri sarsamasa da 7 maçta bulduğu 28 golle sükse yaptı. Sarı-lacivertlilerin ligde 9. haftalarda daha önce en çok gol attığı sezon 1996-97'de Lazaroni yönetimindeki 25 gollü dönemdi.